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Manfrotto MC1990A зажим-держатель
Manfrotto MC1990A зажим-держатель

Manfrotto MC1990A зажим-держатель

Manfrotto
Артикул: DAN-0243

Manfrotto 386B – зажим, который выдерживает нагрузку до 2 кг. Фиксация осветительного оборудования или компактной камеры возможна на трубах диаметром от 8 до 15 мм.

Описание

Manfrotto MC1990A зажим-держатель

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