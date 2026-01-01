Manfrotto MC1990A зажим-держатель

Manfrotto 237 – чрезвычайно прочный гибкий держатель из латуни.
Используется для крепления при съемке в ограниченном пространстве. Длина – 55 см, нагрузка – до 0,5 кг. Вес - 0,45 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 386B – зажим, который выдерживает нагрузку до 2 кг. Фиксация осветительного оборудования или компактной камеры возможна на трубах диаметром от 8 до 15 мм.
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Manfrotto 237 – чрезвычайно прочный гибкий держатель из латуни.
Используется для крепления при съемке в ограниченном пространстве. Длина – 55 см, нагрузка – до 0,5 кг. Вес - 0,45 кг.
Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm 7 дюймов – шарнирный кронштейн позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" на расстоянии до 18 см от горячего башмака камеры.
Кронштейн выполнен из анодированного алюминия, а эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика.
Falcon Eyes NMBG-48M (15121) – металлический гибкий держатель длиной 55 см, диаметр штанги 17 мм. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. На одном конце головка диаметром 5/8" с резьбой 3/8", на другом — головка 5/8" с резьбой 1/4". Вес штанги 0,55 кг.
Manfrotto 244MINI – алюминиевый шарнирный кронштейн с двумя сменными креплениями на 1/4". Комплектуется дополнительным переходником на 3/8". Длина – 24 см, вес – 1,090 кг. Совместим со штативами Manfrotto 055 и 190 серии, а также с держателем 386B-1 Nano Clamp.
Manfrotto 237HD – гибкий латунный держатель диаметром 18 мм и длиной 55 см с шестиугольным пальцем для зажима Super Clamp. Оснащен внутренней резьбой 3/8'' и пальцем 16 мм с внешней резьбой 1/4'' типа 18. Рассчитан на нагрузку не более 0,5 кг. Длина – 55 см, вес – 0,71 кг.