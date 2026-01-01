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П-Фото (1099) крепежная пятка
П-Фото (1099) крепежная пятка
П-Фото (1099) крепежная пятка

П-Фото (1099) крепежная пятка

П-Фото
Артикул: DAN-4669

Крепежная пятка П-Фото DAN-4669.

Крепежная пятка необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта.

В комплекте - 1 шт.

Описание

П-Фото (1099) крепежная пятка

Комплектация

  • Крепежная пятка - 1 шт.

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