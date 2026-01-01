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Fotokvant KPP-06-30 вынос для крепления подвесной потолочной системы.
Fotokvant KPP-06-30 вынос для крепления подвесной потолочной системы.
Fotokvant KPP-06-30 вынос для крепления подвесной потолочной системы.
Fotokvant KPP-06-30 вынос для крепления подвесной потолочной системы.
Fotokvant KPP-06-30 вынос для крепления подвесной потолочной системы.
Fotokvant KPP-06-30 вынос для крепления подвесной потолочной системы.

Fotokvant KPP-06-30 вынос для крепления подвесной потолочной системы.

Fotokvant
Артикул: DAN-8618

Fotokvant KPP-06-30 вынос для крепления подвесной потолочной системы - длина 30см.

Применяется при невозможности установки крепления рельс непосредственно на потолок (например, если потолок натяжной/подвесной).

Описание

  • Длина - 30см.
  • Материал - сталь

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