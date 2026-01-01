- Длина - 30см.
- Материал - сталь
Комплект Fotokvant TRK-03 KIT необходим для монтажа подвесной системы установки студийного света.
Комплект состоит из трех крепежных пяток.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant KPP-06-30 вынос для крепления подвесной потолочной системы - длина 30см.
Применяется при невозможности установки крепления рельс непосредственно на потолок (например, если потолок натяжной/подвесной).
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Комплект Fotokvant TRK-03 KIT необходим для монтажа подвесной системы установки студийного света.
Комплект состоит из трех крепежных пяток.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-04 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 4 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 6,0 кг.
Направляющие рельсы Fotokvant TRR-03 необходимы для крепления пантографа и установки поперечных рельсов с пантографами и осветительным оборудованием.
Осветительные приборы могут крепиться на рельсы без пантографа. Необходимы для подвесной системы установки студийного света. Длина рельсов 3 метра. Высота профиля – 62,5 мм, ширина – 32,5 мм. Совместимы с рельсовыми системами Manfrotto, Falcon Eyes, Grifon, FST и мн.др. Вес - 4,5 кг.
Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.
Каретка двойная Fotokvant TRD-02 необходима для подвесной установки студийного света.
Применяется для подвижного соединения двух рельс. Вес - 0,35 кг.
Каретка Fotokvant TRD-03 для силового кабеля.
Каретка используется для монтажа силовых кабелей, питающих оборудование, установленное на подвесной системе крепления. Дает возможность перемещать осветители по рельсу, не спутывая при этом питающий кабель.
Стопорный винт Fotokvant TRB-01 с резиновыми отбойниками. Стопорный винт применяется для ограничения хода каретки в рельсе и избежания вылета пантографа с осветительным оборудованием. Либо для ограничения хода поперечной рельсы и предотвращения повреждения стен. Гайка с нейлоновой вставкой (самоконтрящаяся) - 6 мм. В комплекте две резиновые армированные втулки. Размер - 30х6 мм.