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П-Фото 1098-1 каретка одинарная с тормозом
П-Фото 1098-1 каретка одинарная с тормозом
П-Фото 1098-1 каретка одинарная с тормозом

П-Фото 1098-1 каретка одинарная с тормозом

П-Фото
Артикул: DAN-5085

Каретка П-Фото 1098-1 одинарная с тормозом. Каретка на колесах для рельсовой подвесной системы со штырем 5/8". Применяются для установки осветительного, студийного и театрального оборудования на рельсах подвесной системы с последующим их перемещением.  

Описание

П-Фото 1098-1 каретка одинарная с тормозом

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