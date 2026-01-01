П-Фото 1098-1 каретка одинарная с тормозом

Комплект Fotokvant TRK-03 KIT необходим для монтажа подвесной системы установки студийного света.
Комплект состоит из трех крепежных пяток.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Каретка П-Фото 1098-1 одинарная с тормозом. Каретка на колесах для рельсовой подвесной системы со штырем 5/8". Применяются для установки осветительного, студийного и театрального оборудования на рельсах подвесной системы с последующим их перемещением.
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Комплект Fotokvant TRK-03 KIT необходим для монтажа подвесной системы установки студийного света.
Комплект состоит из трех крепежных пяток.
Крепежная пятка Fotokvant TRK-01 необходима для монтажа подвесной системы установки студийного света. Пятка имеет две направляющие, которыми крепятся рельсы. Эти направляющие можно переворачивать и устанавливать на них рельсы другого стандарта. Размеры 90 (Ш)мм х 80 (Д)мм. Толщина металла 3 мм. В комплекте - 1 шт.
Manfrotto FF3226 комплект кареток с держателем кабеля для подвесной системы Manfrotto.
Каретки оснащены колесами для плавного перемещения по рельсам подвесной системы. В комплекте 5 кареток.
Стопорный винт Fotokvant TRB-01 с резиновыми отбойниками. Стопорный винт применяется для ограничения хода каретки в рельсе и избежания вылета пантографа с осветительным оборудованием. Либо для ограничения хода поперечной рельсы и предотвращения повреждения стен. Гайка с нейлоновой вставкой (самоконтрящаяся) - 6 мм. В комплекте две резиновые армированные втулки. Размер - 30х6 мм.
GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 - отражатель на складной раме, 5 в 1.
Отражатель предназначен для управления освещением. Цвета - просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Размер рамы - 100х150 см.
Fotokvant BGP-2711-64 Fawn фон бумажный 2.72х11 м палевый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-64 Fawn размером 2,72х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Фон бумажный Raylab 029 Natural фон бумажный Raylab 029 Natural 2.72x11 м бежевый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Накамерная вспышка YongNuo Speedlite YN-565EXIII для системы Nikon.
Улучшенная версия популярной вспышки YN-565EX для Nikon. Поддерживает E-TTL (в том числе дистанционно в режиме slave), ведущее число 58 с ISO 100 (105мм), имеет высокую скорость перезарядки (около 3 сек.), встроенную светоловушку, режим стробоскопа, возможность подключение внешнего питания. Вес - 0,5 кг.