YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon

Вспышка предназначена для использования как установленной на фотокамере, так и управляемая дистанционно (встроенная TTL-синхронизация или через радиосинхронизаторы). Она производится в корпусе, чей форм-фактор почти полностью совпадает с вспышкой Canon speedlite 580EXII - тот же размер световой головы, расположение кнопок, LCD-дисплей, и расположение информации на нем, устройство батарейного отсека и другие только совместима с системой Nikon.
Характеристики:
- максимальное ведущее число - 58 (ISO 100, 105 мм)
- зум-рефлектора - 24 - 105 мм
- регулировка мощности - 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128
- поворотная голова - да
- угол поворота головы - по вертикали - 97 град., по горизонтали - 270 град.
- источники питания - 4 батареи размера AA
- режимы работы - TTL, Manual, Slave TTL