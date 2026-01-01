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YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon
YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon
YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon
YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon
YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon

YongNuo YN565EXIII Speedlite вспышка накамерная для Nikon

Yongnuo
Артикул: DAN-2772

Накамерная вспышка YongNuo Speedlite YN-565EXIII для системы Nikon.

Улучшенная версия популярной вспышки YN-565EX для Nikon. Поддерживает E-TTL (в том числе дистанционно в режиме slave), ведущее число 58 с ISO 100 (105мм), имеет высокую скорость перезарядки (около 3 сек.), встроенную светоловушку, режим стробоскопа, возможность подключение внешнего питания. Вес - 0,5 кг.

Описание

Вспышка предназначена для использования как установленной на фотокамере, так и управляемая дистанционно (встроенная TTL-синхронизация или через радиосинхронизаторы). Она производится в корпусе, чей форм-фактор почти полностью совпадает с вспышкой Canon speedlite 580EXII - тот же размер световой головы, расположение кнопок, LCD-дисплей, и расположение информации на нем, устройство батарейного отсека и другие только совместима с системой Nikon.

Характеристики:

  • максимальное ведущее число - 58 (ISO 100, 105 мм)
  • зум-рефлектора - 24 - 105 мм
  • регулировка мощности - 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128
  • поворотная голова - да
  • угол поворота головы - по вертикали - 97 град., по горизонтали - 270 град.
  • источники питания - 4 батареи размера AA
  • режимы работы - TTL, Manual, Slave TTL

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