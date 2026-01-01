Fotokvant TRS-43x4 потолочная система 4х3 м с 4 пантографами

Система предназначена для установки осветительного оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности. При этом расставить приборы можно там, где это необходимо.
Подвесная потолочная система может быть установлена в помещении длиной и шириной более 4 м.
Характеристики:
- направляющие рельсы Fotokvant TRR-04
- длинна - 4 м
- высота профиля - 62,5 мм
- ширина профиля - 32,5 мм
- направляющие рельсы Fotokvant TRR-03
- длина - 3 м
- высота профиля - 62,5 мм
- ширина профиля - 32,5 мм
- пантограф Fotokvant TRP-02
- минимальная длина - 43 см
- максимальная длина - 200 см
- максимальная нагрузка на пантограф - 10 кг