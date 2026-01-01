Fotokvant TRS-43x4 потолочная система 4х3 м с 4 пантографами

Описание

Система предназначена для установки осветительного оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности. При этом расставить приборы можно там, где это необходимо.

Подвесная потолочная система может быть установлена в помещении длиной и шириной более 4 м.



Характеристики:

направляющие рельсы Fotokvant TRR-04 длинна - 4 м высота профиля - 62,5 мм ширина профиля - 32,5 мм

направляющие рельсы Fotokvant TRR-03 длина - 3 м высота профиля - 62,5 мм ширина профиля - 32,5 мм

пантограф Fotokvant TRP-02 минимальная длина - 43 см максимальная длина - 200 см максимальная нагрузка на пантограф - 10 кг





