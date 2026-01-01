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Fotokvant TRS-43x4 потолочная система 4х3 м с 4 пантографами
Fotokvant TRS-43x4 потолочная система 4х3 м с 4 пантографами
Fotokvant TRS-43x4 потолочная система 4х3 м с 4 пантографами
Fotokvant TRS-43x4 потолочная система 4х3 м с 4 пантографами
Fotokvant TRS-43x4 потолочная система 4х3 м с 4 пантографами
Fotokvant TRS-43x4 потолочная система 4х3 м с 4 пантографами
Fotokvant TRS-43x4 потолочная система 4х3 м с 4 пантографами
Fotokvant TRS-43x4 потолочная система 4х3 м с 4 пантографами
Fotokvant TRS-43x4 потолочная система 4х3 м с 4 пантографами
Fotokvant TRS-43x4 потолочная система 4х3 м с 4 пантографами
Fotokvant TRS-43x4 потолочная система 4х3 м с 4 пантографами

Fotokvant TRS-43x4 потолочная система 4х3 м с 4 пантографами

Fotokvant
Артикул: DAN-3876

Потолочная система Fotokvant TRS-43x4 с 4 пантографами, размер - 4х3 м.

Система монтажа осветительных приборов включает в себя рельсы четырехметровые Fotokvant TRR-04, трехметровые Fotokvant TRR-03, пантографы Fotokvant TRP-02, двойные каретки Fotokvant TRD-02 и крепежные пятки Fotokvant TRK-01

Описание

Система предназначена для установки осветительного оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности. При этом расставить приборы можно там, где это необходимо.

Подвесная потолочная система может быть установлена в помещении длиной и шириной более 4 м.

Характеристики:

  • направляющие рельсы Fotokvant TRR-04
    • длинна - 4 м
    • высота профиля - 62,5 мм
    • ширина профиля - 32,5 мм
  • направляющие рельсы Fotokvant TRR-03
    • длина - 3 м
    • высота профиля - 62,5 мм
    • ширина профиля - 32,5 мм
  • пантограф Fotokvant TRP-02
    • минимальная длина - 43 см
    • максимальная длина - 200 см
    • максимальная нагрузка на пантограф - 10 кг


Комплектация

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