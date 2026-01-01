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Raylab (RT-1800-L) cтойка для освещения

Raylab (RT-1800-L) cтойка для освещения

Raylab
Артикул: FTR-397

Стойка Raylab (RT-1800-L) с пружинным амортизатором для установки студийного освещения. Максимальная высота – 1,8 м. Для мобильности возможна установка стойки на колеса Raylab RWL-22 (приобретаются отдельно).

Описание

Технические характеристики Raylab (RT-1800-L)

  • Максимальная рабочая высота (см) – 180
  • Посадочная резьба на адаптере 1/4"
  • Амортизация – пружинная

 

 

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