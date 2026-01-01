Raylab (RT-1800-L) cтойка для освещения

Арт. NVF-3052

до конца распродажи 7 дн, 13 ч

Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.



