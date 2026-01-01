Raylab (RT-1800-L) cтойка для освещения

Технические характеристики Raylab (RT-1800-L)
- Максимальная рабочая высота (см) – 180
- Посадочная резьба на адаптере 1/4"
- Амортизация – пружинная
Москва
Малая Семеновская 3с6
Стойка Raylab (RT-1800-L) с пружинным амортизатором для установки студийного освещения. Максимальная высота – 1,8 м. Для мобильности возможна установка стойки на колеса Raylab RWL-22 (приобретаются отдельно).
Технические характеристики Raylab (RT-1800-L)
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Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.