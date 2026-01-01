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Raylab RL-LS190F стойка компактная
Raylab RL-LS190F стойка компактная
Raylab RL-LS190F стойка компактная
Raylab RL-LS190F стойка компактная
Raylab RL-LS190F стойка компактная

Raylab RL-LS190F стойка компактная

Raylab
Артикул: DAN-7747

Raylab RL-LS190F - студийная алюминиевая стойка для установки малогабаритного оборудования.Состоит из 3 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Высота стойки-треноги от 70 до 190 см. Отличительной особенностью является реверсивная конструкция механизма складывая ножек, благодаря которой в сложенном состоянии длина стойки составляет не более 50 см.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка, кг — 2
  • Вес, кг — 0,95
  • Количество секций - 4
  • Диаметр секций, мм - 19-22-25-29
  • Длина в сложенном виде, см - 50

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