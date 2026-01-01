Raylab RL-LS190F стойка компактная

Характеристики:
- Максимальная нагрузка, кг — 2
- Вес, кг — 0,95
- Количество секций - 4
- Диаметр секций, мм - 19-22-25-29
- Длина в сложенном виде, см - 50
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RL-LS190F - студийная алюминиевая стойка для установки малогабаритного оборудования.Состоит из 3 секций и имеет 3 раздвижные ножки. Высота стойки-треноги от 70 до 190 см. Отличительной особенностью является реверсивная конструкция механизма складывая ножек, благодаря которой в сложенном состоянии длина стойки составляет не более 50 см.
Характеристики:
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DGCASE 60-03 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 710х460х285 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 1,6х3. Вес - 3,6 кг.
FST UС-80 – фотозонт студийный комбинированный, отражающий/просветный.
Основа – просветный фотозонт, чехол съемный белый/черный. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени и блики. Легко складывается и удобен при транспортировке. Диаметр купола, см – 80. Вес - 0,35 кг.
Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)
Fotokvant RCL-S2 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия – 10 мм, максимальный – 41 мм. Вес – 128 г. Максимальная нагрузка – 3 кг.
Данный зажим получил собственное прозвище - "краб", за подобие клеши и силу зажима.