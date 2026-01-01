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Phottix 88217 Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix 88217 Padat компактная студийная стойка 300 см

Phottix 88217 Padat компактная студийная стойка 300 см

Phottix
Артикул: DAN-4632

Студийная стойка Phottix (88217) Padat высота - 300 см.

Четырехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 5 кг. Используется стандартное крепление 1/4". Диаметр секций - 29,5, 26, 22,5, 19 мм. Максимальная рабочая высота - 300 см. Минимальная рабочая высота - 83 см. 

Описание

Стойка черного цвета, имеет воздушный амортизатор. Секции фиксируются винтовыми зажимами.
Подойдет как начинающим фотографам, так и профессионалам для использования в студии или при съемке на выезде.
Стойка имеет уникальную систему крепления FAMM, благодаря которой несколько одинаковых стоек могут скрепляться вместе для компактного хранения или транспортировки. 

Характеристики:
  • максимальная высота - 300 см
  • минимальная высота - 83 см
  • длина в сложенном виде - 87 см
  • вес - 2,1 кг
  • амортизатор - воздушный
  • максимальная нагрузка - 5 кг

Комплектация

  • Phottix Padat (88217) стойка профессиональная 300 см - 1 шт.

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