Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см

Описание

Стойка черного цвета, имеет воздушный амортизатор. Секции фиксируются винтовыми зажимами.

Подойдет как начинающим фотографам, так и профессионалам для использования в студии или при съемке на выезде.

Стойка имеет уникальную систему крепления FAMM, благодаря которой несколько одинаковых стоек могут скрепляться вместе для компактного хранения или транспортировки.





Характеристики: