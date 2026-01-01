Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см

- максимальная высота - 300 см
- минимальная высота - 83 см
- длина в сложенном виде - 87 см
- вес - 2,1 кг
- амортизатор - воздушный
- максимальная нагрузка - 5 кг
Быстрораскладной параболический софтбокс Grifon KU II-16 SW-120, диаметр - 120 см.
Параболический софтбокс (октобокс), уникальная форма которого позволяет создавать более глубокое, объемное и направленное освещение. Модификатор имеет 16 спиц (расположенных с внешней стороны софтбокса) которые обеспечивают ровное круглое натяжение и формирование ровного светового пятна. Внутренняя жаропрочная поверхность софтбокса - серебристая с крупнозернистой фактурой. Быстрораскладная конструкция позволит быстро подготовить софтбокс к работе. В комплекте внешний рассеиватель. Байонет - Bowens. Диаметр - 120 см.