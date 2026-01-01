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Phottix (88201) Н студийная стойка 190 см

Phottix (88201) Н студийная стойка 190 см

Phottix
Артикул: NVF-9963

Phottix (88201) Н - студийная стойка высотой до 190 см.

Трехсекционная складная алюминиевая стойка для установки оборудования. Максимальная нагрузка - 2,8 кг.

Для удобства транспортировки и хранения стойка упакована в чехол.

Описание

Характеристики:

  • макс. высота, см - 190
  • в сложенном состоянии, см - 65
  • вес, кг – 1,1
  • макс. нагрузка, кг – 2,8

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