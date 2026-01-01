Phottix (88201) Н студийная стойка 190 см

Характеристики:
- макс. высота, см - 190
- в сложенном состоянии, см - 65
- вес, кг – 1,1
- макс. нагрузка, кг – 2,8
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (88201) Н - студийная стойка высотой до 190 см.
Трехсекционная складная алюминиевая стойка для установки оборудования. Максимальная нагрузка - 2,8 кг.
Для удобства транспортировки и хранения стойка упакована в чехол.
Характеристики:
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