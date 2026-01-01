Manfrotto 1051BAC-3 AC mini черный комплект стоек для оборудования

Четырехсекционные стойки с воздушным амортизатором изготовлены из алюминия. Секции фиксируются винтовыми зажимами.
Для большей устойчивости на ножках предусмотрена средняя растяжка.
Для крепления оборудования имеется палец 5/8" с наружной резьбой 3/8" и адаптер 3/8" (мама) на 1/4" (папа).
При изготовлении стоек применена запатентованная система Quick Stack System (QSS), что упрощает транспортировку. Соединение стоек вместе экономит много места при хранении их в студии или при перевозке.
Характеристики:
- максимальная высота - 2,1 м
- минимальная высота - 0,8 м
- количество секций - 4
- диаметр секций - 25,22,19,16 мм
- диаметр ножек - 19 мм
- минимальная рабочая высота - 74,5 см
- максимальная рабочая высота - 207,5 см
- диаметр основания в разложенном виде - 0,7 м
- длина в сложенном виде - 70 см
- вес - 1 кг