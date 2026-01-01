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Manfrotto 1051BAC-3 AC mini черный комплект стоек для оборудования
Manfrotto 1051BAC-3 AC mini черный комплект стоек для оборудования
Manfrotto 1051BAC-3 AC mini черный комплект стоек для оборудования
Manfrotto 1051BAC-3 AC mini черный комплект стоек для оборудования
Manfrotto 1051BAC-3 AC mini черный комплект стоек для оборудования

Manfrotto 1051BAC-3 AC mini черный комплект стоек для оборудования

Manfrotto
Артикул: DAN-5589

Комплект стоек Manfrotto 1051BAC-3 AC mini.

Набор профессиональных алюминиевых стоек для студийного оборудования. Стойки снабжены пневмоамортизаторами. Минимальная рабочая высота - 74,5 см, максимальная рабочая высота - 207,5 см. Максимальная нагрузка стойки - 4 кг. Цвет черный.

Описание

Четырехсекционные стойки с воздушным амортизатором изготовлены из алюминия. Секции фиксируются винтовыми зажимами. 

Для большей устойчивости на ножках предусмотрена средняя растяжка.

Для крепления оборудования имеется палец 5/8" с наружной резьбой 3/8" и адаптер 3/8" (мама) на 1/4" (папа).

При изготовлении стоек применена запатентованная система Quick Stack System (QSS), что упрощает транспортировку. Соединение стоек вместе экономит много места при хранении их в студии или при перевозке.

Характеристики:

  • максимальная высота - 2,1 м
  • минимальная высота - 0,8 м
  • количество секций - 4
  • диаметр секций - 25,22,19,16 мм
  • диаметр ножек - 19 мм
  • минимальная рабочая высота - 74,5 см
  • максимальная рабочая высота - 207,5 см
  • диаметр основания в разложенном виде - 0,7 м
  • длина в сложенном виде - 70 см
  • вес - 1 кг

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