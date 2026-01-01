Kupo (340) Roller Stand Base основа для стойки

Характеристики:
- высота макс., см – 36.5
- диаметр основания в разложенном виде, см – 75
- масса, кг – 5
- материал – сталь
- нагрузка макс., кг – 40
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo (340) Roller Stand Base – основа для удлинителей стоек с регулируемыми по длине ножками от 75 до 100 мм, колесики в комплекте.
Характеристики:
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Страховочный тросик Kupo SW-04, длина - 75 см. Тросик изготовлен из оцинкованной стальной проволоки и соответствуют стандартам DIN3055 и DIN3060. Является страховочным средством в дополнение к основному креплению. Применяется при монтаже оборудования на подвесные системы. Тросик имеет ПВХ-покрытие. Диаметр - 3,2 мм, 7х19 (жил), максимальная нагрузка - 10 кг.
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