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Kupo (340) Roller Stand Base основа для стойки
Kupo (340) Roller Stand Base основа для стойки
Kupo (340) Roller Stand Base основа для стойки
Kupo (340) Roller Stand Base основа для стойки

Kupo (340) Roller Stand Base основа для стойки

Kupo
Артикул: NVF-5546

Kupo (340) Roller Stand Base – основа для удлинителей стоек с регулируемыми по длине ножками от 75 до 100 мм, колесики в комплекте.

Описание

Характеристики:

  • высота макс., см – 36.5
  • диаметр основания в разложенном виде, см – 75
  • масса, кг – 5
  • материал – сталь
  • нагрузка макс., кг – 40

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