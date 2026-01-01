Kupo CT-40MB-TUBE центральная колонна 274,5 см цвет чёрный

Арт. DAN-5856

Страховочный тросик Kupo SW-04, длина - 75 см. Тросик изготовлен из оцинкованной стальной проволоки и соответствуют стандартам DIN3055 и DIN3060. Является страховочным средством в дополнение к основному креплению. Применяется при монтаже оборудования на подвесные системы. Тросик имеет ПВХ-покрытие. Диаметр - 3,2 мм, 7х19 (жил), максимальная нагрузка - 10 кг.