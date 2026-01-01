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Kupo CT-40MB-TUBE центральная колонна 274,5 см цвет чёрный

Kupo CT-40MB-TUBE центральная колонна 274,5 см цвет чёрный

Kupo
Артикул: DAN-8939

Kupo CT-40MB-TUBE – центральная колона для стойки C-Stand из хромированной стали с чёрным покрытием. Совместима с базами, оснащенными приемной втулкой 9/8"(28 мм).

Описание


Технические характеристики:

  • 2 колена, 3 секции.
  • Диаметр секций: 35, 30, 25 мм.
  • Длина в сложенном виде: 113 см.
  • Максимальная длина: 274,5 см.
  • Вес: 4,7 кг.
  • Крепление типа: А ( 5/8"(16 мм)) несъёмное.
  • Материал: сталь.
  • Цвет: чёрный.

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