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GreenBean Stand 233 компактная стойка

GreenBean Stand 233 компактная стойка

GreenBean
Артикул: OLE-0342

GreenBean Stand 233 – пятисекционная алюминиевая стойка для установки студийного оборудования весом до 2,5 кг. Имеет реверсивные ноги. Максимальная высота стойки 233 см. Длина в сложенном состоянии всего 52,2 см.

Описание

Технические характеристики:
  • количество секций – 5
  • максимальная высота, см – 233
  • минимальная высота, см – 52,2
  • высота в сложенном виде, см – 52,2
  • размах ног (окружность), см – 80
  • диаметр секций, мм – 16/19/22/25/30
  • диаметр наконечника, дюймы – 5/8
  • резьба на наконечнике (винт), дюймы – 1/4 и 3/8
  • максимальная грузоподъемность (без перекладины), кг – 2,5
  • материал – алюминий
  • вес, кг – 1,12

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