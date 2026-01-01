GreenBean Stand 233 компактная стойка

Арт. VBR-255

до конца распродажи 3 дн, 7 ч

Falcon Eyes EC-32 – муфта для установки штанг или перекладин на стойки под произвольным углом. Одна из половин муфты подпружинена, что делает простым и комфортным поворот перекладины относительно стойки.

Диаметры перекладин для муфты: 20, 28 и 31,5 мм.