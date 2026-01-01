GreenBean Stand 233 компактная стойка

- количество секций – 5
- максимальная высота, см – 233
- минимальная высота, см – 52,2
- высота в сложенном виде, см – 52,2
- размах ног (окружность), см – 80
- диаметр секций, мм – 16/19/22/25/30
- диаметр наконечника, дюймы – 5/8
- резьба на наконечнике (винт), дюймы – 1/4 и 3/8
- максимальная грузоподъемность (без перекладины), кг – 2,5
- материал – алюминий
- вес, кг – 1,12
Falcon Eyes EC-32 – муфта для установки штанг или перекладин на стойки под произвольным углом. Одна из половин муфты подпружинена, что делает простым и комфортным поворот перекладины относительно стойки.
Диаметры перекладин для муфты: 20, 28 и 31,5 мм.