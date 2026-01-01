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Godox 302 стойка-тренога
Godox 302 стойка-тренога
Godox 302 стойка-тренога

Godox 302 стойка-тренога

Godox
Артикул: MTG-0048

Алюминиевая трехсекционная стойка-тренога Godox 302 с оптимальным весом и максимальной рабочей высотой 190 см. В сложенном виде компактна (длина 66 см). Сегменты стойки позволяют регулировать ее высоту. Крепление 5/8", резьба 1/4" и 3/8". Служит для установки фото- и видеокамер. В комплекте поставляется шаровая миниголовка.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см - 190
  • высота в сложенном виде, см - 66
  • количество сегментов, шт. - 3
  • материал - алюминий
  • крепежный адаптер, дюйм - 5/8
  • резьба, дюйм - 1/4 и 3/8

Комплектация

  • Стойка-тренога Godox 302.
  • Шаровая миниголовка.

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