Godox 210B стойка-тренога.

Характеристики:
- максимальная высота, см - 210
- высота в сложенном виде, см - 53
- количество сегментов, шт. - 4
- материал - алюминий
- крепежный адаптер, дюйм - 5/8
- резьба, дюйм - 1/4 и 3/8
Москва
Малая Семеновская 3с6
Четырехсекционная стойка-тренога с амортизацией Godox 210B выполнена из алюминия. Максимальная рабочая высота 210 см, длина в сложенном виде - 53 см. Крепление 5/8", резьба 1/4" и 3/8". Служит для установки цифровых фото- и видеокамер. В комплекте поставляется шаровая миниголовка.
Характеристики:
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