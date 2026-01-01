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Godox 210B стойка-тренога
Godox 210B стойка-тренога

Godox 210B стойка-тренога

Godox
Артикул: MTG-0047

Четырехсекционная стойка-тренога с амортизацией Godox 210B выполнена из алюминия. Максимальная рабочая высота 210 см, длина в сложенном виде - 53 см. Крепление 5/8", резьба 1/4" и 3/8". Служит для установки цифровых фото- и видеокамер. В комплекте поставляется шаровая миниголовка.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см - 210
  • высота в сложенном виде, см - 53
  • количество сегментов, шт. - 4
  • материал - алюминий
  • крепежный адаптер, дюйм - 5/8
  • резьба, дюйм - 1/4 и 3/8

Комплектация

  • Godox 210B стойка-тренога.
  • Шаровая миниголовка.

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