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-10 %
Falcon Eyes StudioStand 806Pro штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806Pro штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806Pro штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806Pro штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806Pro штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806Pro штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806Pro штатив-колонна
Falcon Eyes StudioStand 806Pro штатив-колонна

Falcon Eyes StudioStand 806Pro штатив-колонна

Falcon Eyes
Артикул: MTG-2233

Falcon Eyes StudioStand 806Pro штатив-колонна. Штатив-колонна с горизонтальной штангой, наклонно-поворотная штативная 3D-головка с быстросъемной площадкой с винтом 1/4'' (переходная гайка на 3/8''), лоток для ноутбука. Нагрузка до 20 кг, рабочая высота 61–197 см, односекционная колона Ø75 мм, основание с 3 колесами, сталь, вес 68 кг.

Описание

Студийный штатив-колонна Falcon Eyes StudioStand 806Pro предназначен для работы профессиональных фотографов преимущественно в стационарных фотостудиях. Тяжелая базовая конструкция эффективно снижает воздействие внешней вибрации на съемку, обеспечивая стабильность фотокамеры. Подходит для установки широкоформатных камер, камер среднего формата, зеркальных DSLR камер, а также ноутбука или другого дополнительного оборудования.

Установленная на штатив камера может быстро подниматься и опускаться, вращаться на 360° и перемещаться по горизонтали. Положение камеры точно позиционируется и фиксируется стопорными устройствами для блокировки любого перемещения.

Наклонно-поворотная 3D-головка с винтом 1/4'' и переходной гайкой на 3/8'', входящая в комплект штатива-колонны, подходит для большинства камер с весом не более 20 кг. Штативная головка оснащена быстросъемной площадкой для простой, удобной и надежной установки фотокамеры – фиксатор-блокиратор предотвратит ее случайное падение. Три регулировочные рукоятки позволяют вращать установленную камеру по трем осям.

Движение камеры по горизонтали обеспечивает стальная балка длиной 103 см, плавное перемещение по которой может осуществляться на длину 56 см. С противоположной от камеры стороны балки монтируется лоток для ноутбука размером 27x37 см. Он подходит для 13-дюймовых и 14-дюймовых ноутбуков и имеет предохраняющие от падения бортики.

Колонна диаметром 75 мм изготовлена из нержавеющей стали, устойчива против коррозии даже в сложных условиях съемки, имеет большой срок службы. Груз-противовес, находящийся внутри колонны, через блок на вершине трубы соединяется тросом с суппортом, компенсируя вес установленного на горизонтальную балку оборудования.

Штатив на устойчивом основание с тремя колесами диаметром 100 мм легко передвигается по студии. Все три колеса оснащены независимыми тормозами, что предотвратит перемещение штатива во время съемки.

Характеристики:

  • Полезная нагрузка до 20 кг
  • Высота колонны 219 см
  • Диаметр колонны 75 мм
  • Рабочая высота горизонтальной балки 61-197 см
  • Длина горизонтальной балки 103 см
  • Перемещение вдоль балки 56 см
  • Тип штативной головки 3D наклонно-поворотная
  • Размер быстросъемной площадки 44х53 мм
  • Крепление для камеры винтом 1/4'' и переходной гайкой на 3/8'';
  • Размер лотка для ноутбука 27x37 см
  • Материал сталь
  • Диаметр колеса 100 мм
  • Вес штатива-колонны 68 кг.

Комплектация

  • Колеса – 3 шт.
  • Вертикальная колонна Ø75 мм с суппортом и фланцем – 1 шт.
  • Горизонтальная балка – 1 шт.
  • Штативная головка – 1 шт.
  • Подставка для ноутбука – 1 шт.
  • Мешок для песка – 1 шт.

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