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-10 %
Godox TL-G180 соты для TL180
Godox TL-G180 соты для TL180

Godox TL-G180 соты для TL180

Godox
Артикул: OLE-1611

Godox TL-G180 соты для TL180

Тканевая сотовая насадка для светодиодных осветителей TL-180 RGB. Соты ограничивают световой поток: делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, за счет чего освещение становится более контрастным.

Для удобства хранения сотовая насадка складывается в плоскость.

Описание

Характеристики:

  • Размер сот в рабочем виде 180х6.5х4.5 см
  • Вес - 0,15 кг

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в наличии 1-3 шт
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