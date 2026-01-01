Godox TL-G180 соты для TL180

Арт. OLE-1588

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Godox TL180 RGB светодиодный осветитель

Светодиодный осветитель используется для креативного освещения при съемках фото или видео. Можно подобрать естественное «дневное» или «искусственное» освещение с регулируемой цветовой температурой от 2700 до 6500К в режиме CCT, цветное освещение режиме RGB/HIS (более 36 000 цветов), имитации 40 гелевых «фолиевых» фильтров Gel. Встроенный в осветитель режим спецэффектов FX позволяет выполнять заданный динамический световой сценарий. 14 категорий световых эффектов включает 2-3 варианта, что в общей сложности позволяет имитировать 39 специальных эффектов (полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.).





