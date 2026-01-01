Характеристики:
- Размер сот в рабочем виде 180х6.5х4.5 см
- Вес - 0,15 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox TL-G180 соты для TL180
Тканевая сотовая насадка для светодиодных осветителей TL-180 RGB. Соты ограничивают световой поток: делают его более узким, оставляя только параллельные лучи, за счет чего освещение становится более контрастным.
Для удобства хранения сотовая насадка складывается в плоскость.
Характеристики:
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Godox TL180 RGB светодиодный осветитель
Светодиодный осветитель используется для креативного освещения при съемках фото или видео. Можно подобрать естественное «дневное» или «искусственное» освещение с регулируемой цветовой температурой от 2700 до 6500К в режиме CCT, цветное освещение режиме RGB/HIS (более 36 000 цветов), имитации 40 гелевых «фолиевых» фильтров Gel. Встроенный в осветитель режим спецэффектов FX позволяет выполнять заданный динамический световой сценарий. 14 категорий световых эффектов включает 2-3 варианта, что в общей сложности позволяет имитировать 39 специальных эффектов (полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.).
Falcon Eyes StudioStand 806Pro штатив-колонна. Штатив-колонна с горизонтальной штангой, наклонно-поворотная штативная 3D-головка с быстросъемной площадкой с винтом 1/4'' (переходная гайка на 3/8''), лоток для ноутбука. Нагрузка до 20 кг, рабочая высота 61–197 см, односекционная колона Ø75 мм, основание с 3 колесами, сталь, вес 68 кг.