Godox TL180 RGB светодиодный осветитель

Описание

Осветитель имеет простое, интуитивно понятное управление, которое производится при помощи панели управления на корпусе осветителя или дистанционно. Установленные параметры отображаются на ярком LCD-дисплее. Осветитель управляется на расстоянии до 50 метров с помощью смартфона с предустановленным приложением Godox Light, пульта дистанционного управления Godox RC-R9 (приобретается отдельно) или DMX-контроллера. Мобильное приложение Godox Light предоставляет доступ к дополнительным настройкам параметров устройства – в режиме Color picker цвет светового потока выбирается по фотографии. Компактные размеры осветителя и встроенный аккумулятор позволяют использовать его в любом месте и собирать разнообразные световые схемы.

Осветитель длиной 180 см и весом всего 2.21 кг легко удерживается в руке. Для закрепления на стойке в комплект входят три металлических зажима-клипа, которые помогут установить устройство на любом держателе (с резьбой ¼''), и два металлических тросика для страховки или подвешивания. Также можно использовать держатели Godox TL180-B2 для двух и Godox TL180-B4 для четырех осветителей (в комплект не входят), чтобы закрепить сразу несколько устройств на одной стойке.



Встроенного литий-ионного аккумулятора хватит на 160 минут автономной работы на 100% яркости при 100% заряде батареи. При этом беспрерывная работа осветителя от аккумулятора будет дольше в режиме спецэффектов. Для проведения более длительной съемки осветитель может питаться от стандартной сети 220В при помощи штатного сетевого адаптера.

Дополнительно приобретаемые соты Godox TL-G180 ограничат световой поток, сделают его более узким и направленным, а освещение – контрастным.

Характеристики: