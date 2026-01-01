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-10 %
Godox TL180 RGB светодиодный осветитель
Godox TL180 RGB светодиодный осветитель
Godox TL180 RGB светодиодный осветитель

Godox TL180 RGB светодиодный осветитель

Godox
Артикул: OLE-1588

Godox TL180 RGB светодиодный осветитель

Светодиодный осветитель используется для креативного освещения при съемках фото или видео. Можно подобрать естественное «дневное» или «искусственное» освещение с регулируемой цветовой температурой от 2700 до 6500К в режиме CCT, цветное освещение режиме RGB/HIS (более 36 000 цветов), имитации 40 гелевых «фолиевых» фильтров Gel. Встроенный в осветитель режим спецэффектов FX позволяет выполнять заданный динамический световой сценарий. 14 категорий световых эффектов включает 2-3 варианта, что в общей сложности позволяет имитировать 39 специальных эффектов (полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.).


Описание

Осветитель имеет простое, интуитивно понятное управление, которое производится при помощи панели управления на корпусе осветителя или дистанционно. Установленные параметры отображаются на ярком LCD-дисплее. Осветитель управляется на расстоянии до 50 метров с помощью смартфона с предустановленным приложением Godox Light, пульта дистанционного управления Godox RC-R9 (приобретается отдельно) или DMX-контроллера. Мобильное приложение Godox Light предоставляет доступ к дополнительным настройкам параметров устройства – в режиме Color picker цвет светового потока выбирается по фотографии. Компактные размеры осветителя и встроенный аккумулятор позволяют использовать его в любом месте и собирать разнообразные световые схемы.

Осветитель длиной 180 см и весом всего 2.21 кг легко удерживается в руке. Для закрепления на стойке в комплект входят три металлических зажима-клипа, которые помогут установить устройство на любом держателе (с резьбой ¼''), и два металлических тросика для страховки или подвешивания. Также можно использовать держатели Godox TL180-B2 для двух и Godox TL180-B4 для четырех осветителей (в комплект не входят), чтобы закрепить сразу несколько устройств на одной стойке.

Встроенного литий-ионного аккумулятора хватит на 160 минут автономной работы на 100% яркости при 100% заряде батареи. При этом беспрерывная работа осветителя от аккумулятора будет дольше в режиме спецэффектов. Для проведения более длительной съемки осветитель может питаться от стандартной сети 220В при помощи штатного сетевого адаптера.

Дополнительно приобретаемые соты Godox TL-G180 ограничат световой поток, сделают его более узким и направленным, а освещение – контрастным.

Характеристики:

  • Цветопередача индекс CRI: 96
  • Цветопередача индекс TLCI: 98
  • Цветовая температура (Kelvin): 2700-6500 К
  • Встроенный аккумулятор 14.4В/9000мАч, 129.6 Вт*ч, литиевый
  • Размеры прибора: Ø5,1 х 180 см
  • Вес прибора: 2,21кг

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