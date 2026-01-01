Falcon Eyes ST-802F стойка-тренога для фото- видеостудии

Секции стойки имеют диаметры 25, 22 и 19 мм. Фиксируются винтовыми зажимами из прочного ABS пластика. Диаметр ножек - 20 мм.
При хранении стойка занимает мало места. Реверсивные ноги делают конструкцию компактной, в сложенном виде размер составляет 50х10х10 см.
Данная модель стойки комплектуется пластиковой шаровой головой. Установочная площадка вращается 360 градусов и наклоняется на 90 градусов. Диаметр головы - 40 мм. Крепится на резьбу 1/4" на шпиготе 5/8", посадочный винт на площадке - 1/4".
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 4 кг
- максимальная рабочая высота - 190 см
- длина в сложенном виде - 50 см
- размах треноги - 90 см
- диаметр ножек - 20 мм
- диаметр секций - 25, 22, 19 мм
- шпигот - 5/8", резьбы 1/4"
- материал зажимов - ABS пластик
- вес - 1,3 кг