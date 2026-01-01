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Falcon Eyes ST-802F стойка-тренога для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-802F стойка-тренога для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-802F стойка-тренога для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-802F стойка-тренога для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-802F стойка-тренога для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-802F стойка-тренога для фото- видеостудии
Falcon Eyes ST-802F стойка-тренога для фото- видеостудии

Falcon Eyes ST-802F стойка-тренога для фото- видеостудии

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4744

Стойка-тренога Falcon Eyes ST-802F для фото- видеостудии.

Стойка-тренога для установки цифровых камер, максимальная высота 190 см, в сложенном состоянии - 50 см. Имеет реверсивные ноги, шарорвую голову с креплением 5/8". Максимальная нагрузка до 4 кг.

Описание

Секции стойки имеют диаметры 25, 22 и 19 мм. Фиксируются винтовыми зажимами из прочного ABS пластика. Диаметр ножек - 20 мм. 

При хранении стойка занимает мало места. Реверсивные ноги делают конструкцию компактной, в сложенном виде размер составляет 50х10х10 см.

Данная модель стойки комплектуется пластиковой шаровой головой. Установочная площадка вращается 360 градусов и наклоняется на 90 градусов. Диаметр головы - 40 мм. Крепится на резьбу 1/4" на шпиготе 5/8", посадочный винт на площадке - 1/4".

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • максимальная рабочая высота - 190 см
  • длина в сложенном виде - 50 см
  • размах треноги - 90 см
  • диаметр ножек - 20 мм
  • диаметр секций - 25, 22, 19 мм
  • шпигот - 5/8", резьбы 1/4"
  • материал зажимов - ABS пластик
  • вес - 1,3 кг

Комплектация

  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-802F.
  • Шаровая головка.
  • Руководство по эксплуатации.

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