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E-IMAGE PSK05 Kit air-cushioned heavy duty light stand w/dual adapt опора для следящей PTZ камеры

E-IMAGE PSK05 Kit air-cushioned heavy duty light stand w/dual adapt опора для следящей PTZ камеры

E-IMAGE
Артикул: OLE-2535

Опора на колесной базе для установки 2 следящих (PTZ) камер состоит из стойки с воздушным амортизатором в комплекте с набором адаптеров для установки 2-х камер. Максимальная нагрузка 4-6 кг, максимальная высота 380см.

Описание

Характеристики:

  • 3 колено, 4 секции 35-30-25-20 мм
  • Ножка 22 мм
  • Длина в сложенном виде: 104 см
  • Минимальная высота: 123 см
  • Максимальная высота: 380 см
  • Максимальная нагрузка: 4-6  кг
  • Диаметр основания: 128 см
  • Вес: 2,55 кг

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