E-IMAGE PSK05 Kit air-cushioned heavy duty light stand w/dual adapt опора для следящей PTZ камеры

Характеристики:
- 3 колено, 4 секции 35-30-25-20 мм
- Ножка 22 мм
- Длина в сложенном виде: 104 см
- Минимальная высота: 123 см
- Максимальная высота: 380 см
- Максимальная нагрузка: 4-6 кг
- Диаметр основания: 128 см
- Вес: 2,55 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Опора на колесной базе для установки 2 следящих (PTZ) камер состоит из стойки с воздушным амортизатором в комплекте с набором адаптеров для установки 2-х камер. Максимальная нагрузка 4-6 кг, максимальная высота 380см.
Характеристики:
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Fotokvant RFLH-24 - крепление для двух накамерных вспышек.
Зажим для крепления двух накамерных вспышек (осветителей, микрофонов и прочего оборудования с креплением на холодный башмак) для установки на студийную стойку (на адаптер 5/8 дюйма). Адаптер, входящий в комплект, позволяет установить крепление на штатив или резьбу 1/4 или 3/8 дюйма. Крепление оборудовано отверстием для зонта с винтовым зажимом. Вес - 0,2 кг.
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.
Phottix Multi boom 28 – держатель, предназначен для крепления накамерных вспышек.
С его мопощью можно закрепить вспышку на креплении типа холодный башмак. Для достижения равномерного освещения предусмотрены отверстия для крепления зонтов или зонтов-софтбоксов серии Phottix Easy-Up. Быстро складывается в чехол и удобен при транспортировке. Вес - 1,6 кг.