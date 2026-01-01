Kupo KCP601L 18" SUPER VISER CLAMP держатель-зажим

Характеристики:
- Длина 61 см
- Диапазон захвата до 44 см
- Крепление - стандартный студийный палец 5/8", втулка 5/8",
- Материал - сталь, алюминий
- Цвет - серебристый
- Вес - 1.36 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP601L 18" SUPER VISER CLAMP - металический держатель-зажим со штифтом Вaby pin.
Зажим изготовлен из литого алюминия. Может крепится на трубы или планки размером до 228 мм. Сверху устройство имеет стандартный штифт Вaby pin, а губки зажима имеют шестигранное приемное отверстие совместимое с полным модельным рядом аксессуаров Convi Clamp.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
KUPO 40" Extension Grip Arm – комплект, в который входит стандартная стальная студийная стойка с головой и кронштейном. Имеет два зажима грипхед со втулочным адаптером на 16 мм. Используется для установки студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Штанга имеет длину 1085 мм. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 132 до 325 см. Диаметр основания, см – 95. Вес, кг – 8,3.
Fotokvant BGP-2711-67 Nutumeg фон бумажный 2.72х11 м мускатный орех.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-67 размером 2,72х11 м цвет - коричневый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
KUPO 40’’ Extension Grip Arm with Baby Hex Pin-Silver – крепежная головка со втулкой 16 мм. Предназначена для установки студийного оборудования от 2 до 1/2 дюйма. Изготовлена из алюминия. Цвет – серебристый.
Kupo KS066 Baby Triple Header - планка-кронштейн с тремя держателями для пяти осветительных приборов.
Кронштейн изготовлен из стальной трубы квадратного профиля. Он имеет серебристое антикорозийное покрытие.
На торцах и посредине расположены три адаптера с приемным креплением Вaby stud. На стойку кронштейн монтируется с помощью адаптера для Junior Receiver.
Kupo Junior Side Arm – стальной кронштейн для бокового крепления на стойку осветительного оборудования. Длина – 57 см, нагрузка – до 40 кг. Вес, кг – 1,27.
Kupo (350) Runway Base Stand – основа для удлинителей стоек с колесами. В открытом виде высота 26 см, диаметр ног 75 см, вес 5,2 кг, диаметр входного отверстия 28 мм, максимальная нагрузка 70 кг., материал хромированная сталь.