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KUPO KS-045 6” Baby Wall Plate крепёжная панель
KUPO KS-045 6” Baby Wall Plate крепёжная панель

KUPO KS-045 6” Baby Wall Plate крепёжная панель

Kupo
Артикул: OLE-1527

KUPO KS-045 6” Baby Wall Plate крепёжная панель

Крепёжная панель 9 см X 5 см с приваренным прямым студийным пальцем  5/8'' длиной 6" . 8 крепёжных отверстий предусмотрены для гвоздей или винтов, что даёт возможность закреплять стеновое крепление где угодно. Можно использовать на стене, потолке или на подставках «apple box» - там, где непросто установить стойку для осветительного оборудования или кронштейн-журавль.

Описание

Характеристики:

  • Длина штифта 6"

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