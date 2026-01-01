Характеристики:
- Длина штифта 6"
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KS-045 6” Baby Wall Plate крепёжная панель
Крепёжная панель 9 см X 5 см с приваренным прямым студийным пальцем 5/8'' длиной 6" . 8 крепёжных отверстий предусмотрены для гвоздей или винтов, что даёт возможность закреплять стеновое крепление где угодно. Можно использовать на стене, потолке или на подставках «apple box» - там, где непросто установить стойку для осветительного оборудования или кронштейн-журавль.
Характеристики:
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