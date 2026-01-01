FST LSB-140 перекладина для журавля

Описание

Перекладина для журавля FST LSB-140 предназначена для работы в фотостудиях. Является необходимым арсеналом для студийной работы фотографа.

Представляет из себя двухсекционную наклонную стойку длиной 80-140 см. Перекладина имеет телескопическую конструкцию и состоит из алюминиевых труб, входящих одна в другую, которые фиксируются винтовым зажимом.

На конце малой трубы установлен стандартный адаптер для монтажа оборудования. Перекладина оснащена мешком для сыпучего груза. Он крепится на винтовой крюк и служит для устойчивости и равновесного положения системы. Помимо мешка, перекладина укомплектована прочной соединительной муфтой. Она изготовлена из конструкционного пластика и выглядит, как поворотный зажим-крепление для стойки с диаметром трубы 19,20,25 и 28 мм и журавля того же размера. Является основным крепежным узлом, обеспечивающим регулировку наклона перекладины.

Максимальный вес устанавливаемого оборудования не должен превышать 2,5 кг.

Внимание! Перекладина не комплектуется треногой. Ее необходимо приобрести отдельно.