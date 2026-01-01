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FST LSB-140 перекладина для журавля
FST LSB-140 перекладина для журавля
FST LSB-140 перекладина для журавля
FST LSB-140 перекладина для журавля
FST LSB-140 перекладина для журавля

FST LSB-140 перекладина для журавля

FST
Артикул: OLE-1343

FST LSB-140 – двухсекционная телескопическая перекладина для журавля с мешком для груза.

Длина варьируется от 79 до 139 см. Крепится на стойку с помощью соединительной муфты (поставляется в комплекте). Предназначена для установки студийного оборудования весом до 2,5 кг. Вес в сборе с муфтой - 0.5 кг.

Описание

Перекладина для журавля FST LSB-140 предназначена для работы в фотостудиях. Является необходимым арсеналом для студийной работы фотографа.

Представляет из себя двухсекционную наклонную стойку длиной 80-140 см. Перекладина имеет телескопическую конструкцию и состоит из алюминиевых труб, входящих одна в другую, которые фиксируются винтовым зажимом.

На конце малой трубы установлен стандартный адаптер для монтажа оборудования. Перекладина оснащена мешком для сыпучего груза. Он крепится на винтовой крюк и служит для устойчивости и равновесного положения системы. Помимо мешка, перекладина укомплектована прочной соединительной муфтой. Она изготовлена из конструкционного пластика и выглядит, как поворотный зажим-крепление для стойки с диаметром трубы 19,20,25 и 28 мм и журавля того же размера. Является основным крепежным узлом, обеспечивающим регулировку наклона перекладины.

Максимальный вес устанавливаемого оборудования не должен превышать 2,5 кг.

Внимание! Перекладина не комплектуется треногой. Ее необходимо приобрести отдельно.

Комплектация

  • Перекладина - 1 шт.
  • Муфта - 1 шт.
  • Мешок для груза - 1 шт.

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