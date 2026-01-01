Falcon Eyes WB-2250M перекладина настенная.

Описание

Червячный механизм управляется поворотными колесами, слева и справа от перекладины и позволит повернуть двухсторонний винт (шпигот) на угол до 170 градусов. Поворот пальца возможен при любой длине перекладины. Надежность и долговечность подвижных частей перекладины обеспечивают металлические шарниры, отсутствие пластика в элементах несущих нагрузку.

На перекладине предусмотрены три пластиковые скобы для фиксации проводов на перекладине. Крепление оборудования осуществляется на двухсторонний винт (шпигот) с резьбой 1/4" и 3/8". При необходимости перекладину можно сложить и повернуть влево или вправо и она будет практически прижата к стене.

Внимание! Для установки перекладины требуются крепежные приспособления (в комплект не входят).

Характеристики: