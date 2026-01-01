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Falcon Eyes WB-2250M перекладина настенная
Falcon Eyes WB-2250M перекладина настенная
Falcon Eyes WB-2250M перекладина настенная

Falcon Eyes WB-2250M перекладина настенная

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3017

Falcon Eyes WB-2250M перекладина настенная.

Перекладина настенная предназначена для установки оборудования в фотостудиях. Максимальная нагрузка - 5 кг. Длина перекладины (стрелы) варьируется от 131 до 225 см. Вес перекладины - 5,65 кг.

Описание

Червячный механизм управляется поворотными колесами, слева и справа от перекладины и позволит повернуть двухсторонний винт (шпигот) на угол до 170 градусов. Поворот пальца возможен при любой длине перекладины. Надежность и долговечность подвижных частей перекладины обеспечивают металлические шарниры, отсутствие пластика в элементах несущих нагрузку.

На перекладине предусмотрены три пластиковые скобы для фиксации проводов на перекладине. Крепление оборудования осуществляется на двухсторонний винт (шпигот) с резьбой 1/4" и  3/8". При необходимости перекладину можно сложить и повернуть влево или вправо и она будет практически прижата к стене.

Внимание! Для установки перекладины требуются крепежные приспособления (в комплект не входят).

Характеристики:

  • материалы изделия - сталь, алюминиевый сплав, латунь
  • поворот червячного механизма - 315 град.
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • длина стрелы - от 131 до 225 см
  • вес - 5,65 кг

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