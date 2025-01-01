Grifon WB-1690 перекладина настенная

Описание

Данная система крепится к металлической платформе, размером 30х14 см, с последующим крепежом металлической платформы к стене или потолку с помощью переходников 1/8 и 3/8 дюйма. Прикрепленная к потолку или стене стойка WB-1690 может менять свое направление по горизонтали и вертикали от 0 до 170 градусов.