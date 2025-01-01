Grifon WB-1690 перекладина настенная

Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.
Grifon WB-1690 – эта выдвижная система имеет опорную подвижную планку, диаметр 25 мм.
В сложенном состоянии – 95 см, минимальная длина – 98 см, максимальная длина -169 см. Вес - 3,2 кг. Максимальная нагрузка - до 12 кг. Имеет фиксирующее устройство.
Данная система крепится к металлической платформе, размером 30х14 см, с последующим крепежом металлической платформы к стене или потолку с помощью переходников 1/8 и 3/8 дюйма. Прикрепленная к потолку или стене стойка WB-1690 может менять свое направление по горизонтали и вертикали от 0 до 170 градусов.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-зеленый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-бирюзовый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый светлый цвета сирени с желтым.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
