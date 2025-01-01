images
Grifon WB-1690 перекладина настенная

Grifon
Артикул: FTR-1499

Grifon WB-1690 – эта выдвижная система имеет опорную подвижную планку, диаметр 25 мм.

В сложенном состоянии – 95 см, минимальная длина – 98 см, максимальная длина -169 см. Вес - 3,2 кг. Максимальная нагрузка - до 12 кг. Имеет фиксирующее устройство.

Описание

Данная система крепится к металлической платформе, размером 30х14 см, с последующим крепежом металлической платформы к стене или потолку с помощью переходников 1/8 и 3/8 дюйма. Прикрепленная к потолку или стене стойка WB-1690 может менять свое направление по горизонтали и вертикали от 0 до 170 градусов.

