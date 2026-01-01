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Kupo KD731B Double Socket w/Spring Safety Pin держатель
Kupo KD731B Double Socket w/Spring Safety Pin держатель

Kupo KD731B Double Socket w/Spring Safety Pin держатель

Kupo
Артикул: NVF-9508

Kupo KD731B Double Socket w/Spring Safety Pin - держатель-переходник с дополнительным крепежным гнездом 5/8".

Переходник предназначен для зажима Convi Clamp, имеется предохранительный стержень и сквозное отверстие для предохранительного тросика.

Описание

Характеристики:

  • Крепление - шестигранная втулка 5/8", проушина для страховочного тросика.
  • Материал - алюминий
  • Цвет - черный

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