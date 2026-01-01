Характеристики:
- Крепление - шестигранная втулка 5/8", проушина для страховочного тросика.
- Материал - алюминий
- Цвет - черный
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KD731B Double Socket w/Spring Safety Pin - держатель-переходник с дополнительным крепежным гнездом 5/8".
Переходник предназначен для зажима Convi Clamp, имеется предохранительный стержень и сквозное отверстие для предохранительного тросика.
Характеристики:
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Kupo KS090 TVMP Adapter - переходник TVMP.
Переходник для крепления осветительного прибора на стойку в приемное отверстие Junior Receiver. Внешний диаметр - 28 мм, диаметр под втулку 16 мм. Материал - сталь.