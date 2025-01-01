Falcon Eyes LHPAT-26-1 осветитель с отражателем 26 см

Grifon R5-60 – отражатель с пятью рабочими поверхностями (прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной). Диаметр рабочей окружности – 60 см.
Falcon Eyes LHPAT-26-1 – надежный источник постоянного света с низким энергопотреблением. Цветовая температура близка к дневному свету и равна 5500 К. Осветитель имеет стандартное крепление на стойку и возможность устанавливать любые лампы ~220-240В/50Гц.
Характеристики:
FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
Стойка Grifon-2500 предназначена для установки светового оборудования.
Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.
FST LT-120 – лайт-куб.
Используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 120х120х120 см. В комплекте два фона: черный и белый. Вес - 2,7 кг.
Fotokvant RAC-SYN03 – синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м, предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.
