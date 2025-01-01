Falcon Eyes LHPAT-26-1 осветитель с отражателем 26 см

Арт. OLE-0394

FST LT-120 – лайт-куб.

Используется для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 120х120х120 см. В комплекте два фона: черный и белый. Вес - 2,7 кг.

