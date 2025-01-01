images
Falcon Eyes LHPAT-26-1 осветитель с отражателем 26 см

Falcon Eyes LHPAT-26-1 осветитель с отражателем 26 см

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1718

Falcon Eyes LHPAT-26-1 – надежный источник постоянного света с низким энергопотреблением. Цветовая температура близка к дневному свету и равна 5500 К. Осветитель имеет стандартное крепление на стойку и возможность устанавливать любые лампы ~220-240В/50Гц.

Описание

Характеристики:

  • рефлектор – 26 см
  • количество ламп – 1
  • мощность ламп – 40 Вт
  • патрон – Е27
  • вес- брутто 1 кг.
  • вес- нетто 500гр.

