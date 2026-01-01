E-IMAGE EIAM005 C Stand boom 1/4"&3/8" treads 120 cm кронштейн удлинительный

Характеристики :
- Длина 120 см
- Вес 860 г
- Диметр 5/8" (16 мм)
- Материал сталь
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE C Stand boom 1/4"&3/8" treads 120 cm кронштейн удлинительный.
Удлинительная трубка Ø16 мм обычно используется вместе с головками Grip Head, разработана для установки аксессуаров,
Оснащен стандартными цапфами 5/8"(16 мм) с обеих сторон. С резьбами 1/4'-20 и 3/8"-16
Характеристики :
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