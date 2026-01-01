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E-IMAGE EIAM005 C Stand boom 1/4"&3/8" treads 120 cm кронштейн удлинительный

E-IMAGE EIAM005 C Stand boom 1/4"&3/8" treads 120 cm кронштейн удлинительный

E-IMAGE
Артикул: MTG-0851

E-IMAGE C Stand boom 1/4"&3/8" treads 120 cm кронштейн удлинительный.

Удлинительная трубка Ø16 мм обычно используется вместе с головками Grip Head, разработана для установки аксессуаров,

Оснащен стандартными цапфами 5/8"(16 мм) с обеих сторон. С резьбами 1/4'-20 и 3/8"-16

Описание

Характеристики :

  • Длина 120 см
  • Вес 860 г
  • Диметр 5/8" (16 мм)
  • Материал сталь

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