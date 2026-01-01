Характеристики:
- Черное анодирование
- Вес 0,72 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KCP-225B Grip Head 2-1/2” for 25 mm tube крепёжная головка
Крепежная головка из литого алюминиевого сплава оборудована поворотной зажимной муфтой для крепления трубок и прутков различного диаметра.
Характеристики:
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