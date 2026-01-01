KUPO KCP-225B Grip Head 2-1/2” for 25 mm tube крепёжная головка

Арт. MTG-3581

Fotokvant CARGO-3 стальные шарики для наполнения мешков 2 кг. Шарики из стали для противовесов журавлей, "сэнд-бэгов" и других мешков. В одной упаковке 2 кг. Применяются для студийной и на выездных фотосессиях.