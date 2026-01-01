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KUPO KCP-225B Grip Head 2-1/2” for 25 mm tube крепёжная головка

KUPO KCP-225B Grip Head 2-1/2” for 25 mm tube крепёжная головка

Kupo
Артикул: OLE-1502

KUPO KCP-225B Grip Head 2-1/2” for 25 mm tube крепёжная головка

Крепежная головка из литого алюминиевого сплава оборудована поворотной зажимной муфтой для крепления трубок и прутков различного диаметра.


Описание

Характеристики:

  • Черное анодирование
  • Вес 0,72 кг

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