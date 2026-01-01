images
KUPO KS-117 Baby receiver (16mm) w/ 1/4"-20F thread адаптер

KUPO KS-117 Baby receiver (16mm) w/ 1/4"-20F thread адаптер

Kupo
Артикул: OLE-1539

KUPO KS-117 Baby receiver (16mm) w/ 1/4"-20F thread адаптер

Переходник для студийного пальца (16мм) с внутренней резьбой 1/4"-20

Описание

KUPO KS-117 Baby receiver (16mm) w/ 1/4"-20F thread адаптер

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BGA-D1.3-50 труба дюралевая 50 для упаковки фолиевых фильтров 1,35 м
Арт. DAN-2768
Fotokvant BGA-D1.3-50 труба дюралевая 50 для упаковки фолиевых фильтров 1,35 м
Наличие
более 10 шт

Дюралевая труба Fotokvant BGA-D1.3 для хранения и транспортировки фолиевых фильтров, длиной 1,35м.

Труба предназначена для безопасной перевозки и хранения фолиевых фильтров. Позволяет обходится без дорогостоящей жесткой упаковки при пересылке транспортной компанией.

Может быть использована, как держатель фонов до 1,35м шириной. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Внутренний диаметр - 47 мм.

1 260 ₽
В корзину
E-IMAGE EIAM005 C Stand boom 1/4&quot;&amp;3/8&quot; treads 120 cm кронштейн удлинительный
Арт. MTG-0851
E-IMAGE EIAM005 C Stand boom 1/4"&3/8" treads 120 cm кронштейн удлинительный
Наличие
в наличии 4-10 шт

E-IMAGE C Stand boom 1/4"&3/8" treads 120 cm кронштейн удлинительный.

Удлинительная трубка Ø16 мм обычно используется вместе с головками Grip Head, разработана для установки аксессуаров,

Оснащен стандартными цапфами 5/8"(16 мм) с обеих сторон. С резьбами 1/4'-20 и 3/8"-16

2 310 ₽
В корзину
Fotokvant RH-25 ручка резиновая с посадкой 25 мм для системных труб
Fotokvant RH-25 ручка резиновая с посадкой 25 мм для системных труб
Fotokvant RH-25 ручка резиновая с посадкой 25 мм для системных труб
Арт. DAN-3768
Fotokvant RH-25 ручка резиновая с посадкой 25 мм для системных труб
Наличие
более 10 шт

Резиновая ручка Fotokvant RH-25 для системных труб с посадкой 25 мм.

Полезный аксессуар, облегчающий работу с системными трубами. Ручка изготовлена из качественной резины, подходит для труб диаметром 25 мм. Длина - 115 мм.

280 ₽
В корзину
KUPO KS-116 Baby receiver (16mm) w/ 1/4&quot;-20 thread адаптер
Арт. OLE-1652
KUPO KS-116 Baby receiver (16mm) w/ 1/4"-20 thread адаптер
Наличие
в наличии 4-10 шт

KUPO KS-116 Baby receiver (16mm) w/ 1/4"-20 thread адаптер

Втулка Baby receiver (16мм) с внешней резьбой 1/4"-20

1 180 ₽
В корзину

Видео

Семинар по студийной фото- и видеосъемке на фестивале &quot;Два крыла&quot;
Семинар по студийной фото- и видеосъемке на фестивале "Два крыла"
Охота за насекомыми
Охота за насекомыми
Profoto B10
Profoto B10
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Как поднять свои снимки на новый уровень эпичности
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.