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Manfrotto 014-38 адаптер 5/8" и 3/8"

Manfrotto 014-38 адаптер 5/8" и 3/8"

Manfrotto
Артикул: OLE-0565

Manfrotto 014-38 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма.

Описание

Manfrotto 014-38 адаптер 5/8" и 3/8"

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