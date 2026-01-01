Manfrotto 014-38 адаптер 5/8" и 3/8"

Kupo KS090 TVMP Adapter - переходник TVMP.
Переходник для крепления осветительного прибора на стойку в приемное отверстие Junior Receiver. Внешний диаметр - 28 мм, диаметр под втулку 16 мм. Материал - сталь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto 014-38 – адаптер-переходник на стандартные стойки с креплением 5/8 дюйма для установки в горизонтальной или вертикальной плоскости осветительного оборудования с резьбой 3/8 дюйма.
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Kupo KS090 TVMP Adapter - переходник TVMP.
Переходник для крепления осветительного прибора на стойку в приемное отверстие Junior Receiver. Внешний диаметр - 28 мм, диаметр под втулку 16 мм. Материал - сталь.
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Регулируемая телескопическая колонна имеет 2 колена, 3 секции (диаметром: 35мм, 30мм, 25мм). Высота минимальная – 69 см. Высота максимальная – 147см. Вес – 3,2 кг. Цвет серебристый.
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