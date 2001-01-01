Fotokvant 2001-1 крепление фона на стойку

Характеристики:
- максимальная длина перекладины - 180 см
- минимальная длина -98 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Система установки фона на стойку Fotokvant 2001-1 представляет из себя раздвижную планку с двумя зажимами-прищепками и головкой для установки на стойку.
Характеристики:
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Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.
Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.