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Fotokvant 2001-1 крепление фона на стойку

Fotokvant 2001-1 крепление фона на стойку

Fotokvant
Артикул: FTR-1167

Система установки фона на стойку Fotokvant 2001-1 представляет из себя раздвижную планку с двумя зажимами-прищепками и головкой для установки на стойку.

Описание

Характеристики:

  • максимальная длина перекладины - 180 см
  • минимальная длина -98 см

Комплектация

  • Телескопическая планка – 1 шт.
  • Зажим-прищепка – 2 шт.
  • Крепление планки на стойку – 1 шт.

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