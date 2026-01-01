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Kupo KP-KS04 Chain weight груз для пластиковой цепи

Kupo KP-KS04 Chain weight груз для пластиковой цепи

Kupo
Артикул: OLE-1512

KUPO KP-KS04 Chain weight груз для пластиковой цепи

Груз для пластиковой цепи фона.


Описание

Характеристики:

  • Вес 0,272 кг

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