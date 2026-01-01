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Kupo 223K Background Stand Set стойка для бумажного фона

Kupo 223K Background Stand Set стойка для бумажного фона

Kupo
Артикул: NVF-2765

Kupo 223K Background Stand Set – универсальный держатель.

Предназначен для оперативной установки фонов. Представляет из себя две телескопических стойки, с помощью которых фиксируется фон на высоте от 86 см до 2,43 м. Вес - 5,6 кг.

Описание

Комплект для установки фона имеет компактный размер и идеально подходит для установки бумажных фонов или фонов из любого другого материала.

Включает в себя трехсекционную телескопическую штангу для установки рулонов бумажных фонов шириной 9". Длина штанги регулируется от 112 см до 298 см для удобства хранения и транспортировки. Кроме того, каждый конец телескопической штанги оснащен универсальным внутренним креплением, совместимым с большинством стандартных стоек для осветительного оборудования.

Штанга сделана из прочного алюминия, благодаря чему она характеризуется прочностью и несгибаемостью. Две стойки Midi Click stand с воздушным амортизатором входят в комплект для выдвижения фона на высоту до 243,84 см. Их длина в сложенном состоянии составляет 86 см, а вес - 1,3 кг, благодаря чему они идеально подходят, чтобы брать с собой на выездные съемки, положив телескопическую штангу в сумку.

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