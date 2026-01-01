Kupo 223K Background Stand Set стойка для бумажного фона

Описание

Комплект для установки фона имеет компактный размер и идеально подходит для установки бумажных фонов или фонов из любого другого материала.

Включает в себя трехсекционную телескопическую штангу для установки рулонов бумажных фонов шириной 9". Длина штанги регулируется от 112 см до 298 см для удобства хранения и транспортировки. Кроме того, каждый конец телескопической штанги оснащен универсальным внутренним креплением, совместимым с большинством стандартных стоек для осветительного оборудования.

Штанга сделана из прочного алюминия, благодаря чему она характеризуется прочностью и несгибаемостью. Две стойки Midi Click stand с воздушным амортизатором входят в комплект для выдвижения фона на высоту до 243,84 см. Их длина в сложенном состоянии составляет 86 см, а вес - 1,3 кг, благодаря чему они идеально подходят, чтобы брать с собой на выездные съемки, положив телескопическую штангу в сумку.