Fotokvant RAC-BHC3 кронштейн для трех фонов

Арт. DAN-5902

Штатив QZSD Q520.

Штатив оснащен шаровой головой со съемной площадкой. Максимальная высота - 161 см, в сложенном виде - 60 см, нагрузка - до 8 кг. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатив для фотографа.