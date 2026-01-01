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Fotokvant RAC-BHC3 кронштейн для трех фонов

Fotokvant RAC-BHC3 кронштейн для трех фонов

Fotokvant
Артикул: FTR-204

Fotokvant RAC-BHC3 – два кронштейна для трех фонов, устанавливается на стену или потолок. Для установки фона необходимо также приборести соответствующее количество держателей RAC-BR или RAC-BR-MT.

Описание

Fotokvant RAC-BHC3 кронштейн для трех фонов

Комплектация

  

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