Fotokvant RAC-BHC3 кронштейн для трех фонов

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RAC-BHC3 – два кронштейна для трех фонов, устанавливается на стену или потолок. Для установки фона необходимо также приборести соответствующее количество держателей RAC-BR или RAC-BR-MT.
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Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Штатив QZSD Q520.
Штатив оснащен шаровой головой со съемной площадкой. Максимальная высота - 161 см, в сложенном виде - 60 см, нагрузка - до 8 кг. Рекомендуется для спортивной, репортажной фотосъемки, а также в качестве универсального штатив для фотографа.
Fotokvant RAC-SYN03 – синхрокабель PC-3,5 длина 0,3 м, предназначен для соединения (синхронизации) вспышки и фотоаппарата.
Falcon Eyes B-REEL – подъемник фона без держателей. Предусмотрено для бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонный рулон.