Grifon NG - 007 блок управления для автоматической системы подъёма фонов

Блок управления GRIFON NG-007 крепится двумя винтами на правый кронштейн системы. Также к нему подключаются кабели двигателей держателей фонов. Двигатели фиксируются на крюках кронштейнов. Приемник подключается к источнику переменного тока 220В/50Гц,
Арт. DAN-2827Fotokvant CLE-05GREEN резиновая груша для очистки c золотистым наконечником
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более 10 шт
Резиновая груша Fotokvant CLE-05GREEN для очистки фототехники c золотистым наконечником. Груша предназначена для очистки матриц и оптики. Воздух выдувается по жесткому металлическому наконечнику мощным направленным потоком. Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет наконечника золотистый.