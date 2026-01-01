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Grifon NG - 007 блок управления для автоматической системы подъёма фонов

Grifon NG - 007 блок управления для автоматической системы подъёма фонов

Grifon
Артикул: DAN-9480

GRIFON NG-007 – Блок управления для систем подъёма 4-х фонов B-4WST на моторчиках.

Описание

Блок управления GRIFON NG-007 крепится двумя винтами на правый кронштейн системы. Также к нему подключаются кабели двигателей держателей фонов. Двигатели фиксируются на крюках кронштейнов.  Приемник подключается к источнику переменного тока 220В/50Гц,  

Комплектация

  • Блок управления

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Наличие
более 10 шт

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670 ₽
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