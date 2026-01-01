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Fotokvant V-2830 KIT система установки фона
Fotokvant V-2830 KIT система установки фона

Fotokvant V-2830 KIT система установки фона

Fotokvant
Артикул: DAN-8731

Fotokvant V-2830 KIT система установки фона.

Ворота из двух мощных стоек высотой 2,8 метра и телескопической перекладины, так же для удобства крепления, в комплект входит 4 мощных прищепки Fotokvant CL-P100. Максимальные размеры ворот 2,8 м х 3,0 м.

Описание

Комплект состоит из:

Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см

Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см

Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм

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