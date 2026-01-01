Комплект состоит из:
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см
Fotokvant V-30 перекладина телескопическая 300 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant V-2830 KIT система установки фона.
Ворота из двух мощных стоек высотой 2,8 метра и телескопической перекладины, так же для удобства крепления, в комплект входит 4 мощных прищепки Fotokvant CL-P100. Максимальные размеры ворот 2,8 м х 3,0 м.
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Комплект держателей Fotokvant RAC-BR-ST для одного фона с установкой на стойку.
Комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу. Могут быть установлены на стойку через трубки с фиксацией винтами. Комплект рассчитан на работу с одним фоном.
Fotokvant RAC-RFM крепление настольное для флаг-маски гобо 1 шт. Держатель применяется для постановки в вертикальное положение флаг-масок Fotokvant RFM-4048-01 флаг-маска 40х48 см с паттерном окно, Fotokvant RFM-4048-02 флаг-маска 40х48 см с паттерном тень листвы и Fotokvant RFM-4048-03 флаг-маска 40х48 см с паттерном жалюзи.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1101 White 01, размер - 1,35x6 м, цвет - белый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1126 Sky 26, размер - 1,35x6 м, цвет - небесный.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.