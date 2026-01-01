FST ST-B4A автоматический комплект для крепления 4-х бумажных фонов

Характеристики:
- кол-во осей вращения - 4 шт
- диаметр труб - 50 мм
- длина трубы - 3150 мм
- рабочее напряжение - AC 220/110V
- напряжение ( мотор) - DC 24V
- выходная мощность на ось - 30W
- предохранитель - 2A
Москва
Малая Семеновская 3с6
Автоматический комплект FST ST-B4A для крепления четырех бумажных фонов.
Автоматическая система подъема четырех бумажных фонов. Фоны устанавливаются на соединительные трубы и фиксируются расширительным кольцом. Управление возможно как от контроллера, так и от пульта дистанционного управления, который идет в комплекте.
Характеристики:
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Фон бумажный Raylab 009 Black фон бумажный 2.72x11 м черный.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Grifon 150 Вт – галогенная лампа 150 Вт 220 В с цоколем Е-27. Может использоваться как в качестве пилотного света, так и в качестве основного.
Фон бумажный Raylab 010 Green фон бумажный 2.72x11 м хромакей зеленый. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Фон бумажный Raylab 012 Light Pink фон бумажный 2.72x11 м нежно-розовый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.