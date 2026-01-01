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FST ST-B4A автоматический комплект для крепления 4-х бумажных фонов
FST ST-B4A автоматический комплект для крепления 4-х бумажных фонов
FST ST-B4A автоматический комплект для крепления 4-х бумажных фонов
FST ST-B4A автоматический комплект для крепления 4-х бумажных фонов
FST ST-B4A автоматический комплект для крепления 4-х бумажных фонов
FST ST-B4A автоматический комплект для крепления 4-х бумажных фонов

FST ST-B4A автоматический комплект для крепления 4-х бумажных фонов

FST
Артикул: DAN-5502

Автоматический комплект FST ST-B4A для крепления четырех бумажных фонов.

Автоматическая система подъема четырех бумажных фонов. Фоны устанавливаются на соединительные трубы и фиксируются расширительным кольцом. Управление возможно как от контроллера, так и от пульта дистанционного управления, который идет в комплекте.

Описание

Характеристики:

  • кол-во осей вращения - 4 шт
  • диаметр труб - 50 мм
  • длина трубы - 3150 мм
  • рабочее напряжение - AC 220/110V
  • напряжение ( мотор) - DC 24V
  • выходная мощность на ось - 30W
  • предохранитель - 2A

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