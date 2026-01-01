Fotokvant SB-30120HE - стрипбокс размером 30х120 см с адаптером Hensel.
Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1210-112) - подъемник фона на стойках.
Комплект состоит из двух стоек с установленым цепным подемником и держателем. Разжимные цанги подъемника вставляются в трубу на которой намотано полотно фона.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant SB-30120HE - стрипбокс размером 30х120 см с адаптером Hensel.
Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.
Osram 230V, GX6,35, 300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.