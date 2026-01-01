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П-Фото (1210-112) подъемник фона на стойках

П-Фото (1210-112) подъемник фона на стойках

П-Фото
Артикул: NVF-9954

П-Фото (1210-112) - подъемник фона на стойках.

Комплект состоит из двух стоек с установленым цепным подемником и держателем. Разжимные цанги подъемника вставляются в трубу на которой намотано полотно фона.

Описание

П-Фото (1210-112) подъемник фона на стойках

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