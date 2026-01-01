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-10 %
Falcon Eyes CBH-4 держатель подъемника фона
Falcon Eyes CBH-4 держатель подъемника фона
Falcon Eyes CBH-4 держатель подъемника фона

Falcon Eyes CBH-4 держатель подъемника фона

Falcon Eyes
Артикул: OLE-2883

Комплект состоит из двух стальных держателей на четыре подъемника фона каждый. Оснащены креплением на вертикальный стоечный палец 5/8”. Так же держатели можно закрепить на стене при помощи крепежа (покупается отдельно). 

Описание

Характеристики:

  • Размер 460 х 250 х 45 мм
  • Вес 3,05 кг

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