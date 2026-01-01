Falcon Eyes CBH-4 держатель подъемника фона

Характеристики:
- Размер 460 х 250 х 45 мм
- Вес 3,05 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Комплект состоит из двух стальных держателей на четыре подъемника фона каждый. Оснащены креплением на вертикальный стоечный палец 5/8”. Так же держатели можно закрепить на стене при помощи крепежа (покупается отдельно).
Характеристики:
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Длина перекладины - 140 см. Максимальная высота подъёма стойки - 200 см.
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