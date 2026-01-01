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Kupo 346M стойка-журавль на колесах 183 - 380 см

Kupo 346M стойка-журавль на колесах 183 - 380 см

Kupo
Артикул: DAN-8922

Стальная стойка-журавль Kupo 346M на колесах для осветительных приборов среднего размера с софтбоксом и зонтом, имеет базу с колесами и одну выдвижную ножку для выравнивания положения и стабилизации нагрузки при работе, есть возможность трансформировать стойку в кронштейн-журавль.

Описание


В дополнение к функции стандартной стойки для осветительных приборов общего использования ее легко можно трансформировать в кронштейн-журавль, выдвинув центральную трубу из стойки и зажав под углом.

Характеристики:

  • 3 колена, 4 секции.
  • Диаметр секций: 45 мм, 40 мм, 35 мм, 30 мм.
  • 1 ножка для выравнивания положения выдвижная (100 — 125 см).
  • Черная стальная база на колёсах, секции из хромированной стали.
  • Минимальная высота 183 см.
  • Максимальная высота 380 см.
  • Длина в сложенном виде 173 см.
  • Вес 15,6 кг.
  • Максимальная нагрузка 30 кг.
  • Диаметр основания 100 см.
  • Тип крепления: V (комбинированная головка с втулкой 9/8″ (28 мм) и штифтом 5/8″ (16 мм)).

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