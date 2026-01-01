Kupo 346M стойка-журавль на колесах 183 - 380 см

В дополнение к функции стандартной стойки для осветительных приборов общего использования ее легко можно трансформировать в кронштейн-журавль, выдвинув центральную трубу из стойки и зажав под углом.
Характеристики:
- 3 колена, 4 секции.
- Диаметр секций: 45 мм, 40 мм, 35 мм, 30 мм.
- 1 ножка для выравнивания положения выдвижная (100 — 125 см).
- Черная стальная база на колёсах, секции из хромированной стали.
- Минимальная высота 183 см.
- Максимальная высота 380 см.
- Длина в сложенном виде 173 см.
- Вес 15,6 кг.
- Максимальная нагрузка 30 кг.
- Диаметр основания 100 см.
- Тип крепления: V (комбинированная головка с втулкой 9/8″ (28 мм) и штифтом 5/8″ (16 мм)).