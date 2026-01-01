Falcon Eyes PCB-150 держательдля фотоаппарата и вспышки

Описание

Металлический консольный кронштейн Falcon Eyes PCB-150 сделан для выносного крепления дополнительного оборудования. На него можно установить оборудование такое как вспышки, накамерные осветители или микрофоны.

Посадочные винты представляют собой переходник, имеют внутреннюю и внешнюю резьбу типа винт-гайка с резьбой 1/4". В комплект входит съемный адаптер с разъемом «башмак».

Держатель может быть устанавлен на стойки, штативы и другие держатели, имеющие стандартный винт с резьбой 1/4".