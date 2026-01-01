Falcon Eyes PCB-150 держательдля фотоаппарата и вспышки

Металлический консольный кронштейн Falcon Eyes PCB-150 сделан для выносного крепления дополнительного оборудования. На него можно установить оборудование такое как вспышки, накамерные осветители или микрофоны.
Посадочные винты представляют собой переходник, имеют внутреннюю и внешнюю резьбу типа винт-гайка с резьбой 1/4". В комплект входит съемный адаптер с разъемом «башмак».
Держатель может быть устанавлен на стойки, штативы и другие держатели, имеющие стандартный винт с резьбой 1/4".
- Длина кронштейна: 150 мм.
- Посадочное крепление: резьба 1/4" х 2.
- Крепление: винт 1/4" х 2, адаптер под «башмак».
- Материал: алюминиевый сплав, ABS пластик.
- Размер упаковки: 160х35х25 мм.
- Вес без упаковки: 55 г.