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-10 %
Falcon Eyes PCB-150 держательдля фотоаппарата и вспышки
Falcon Eyes PCB-150 держательдля фотоаппарата и вспышки
Falcon Eyes PCB-150 держательдля фотоаппарата и вспышки
Falcon Eyes PCB-150 держательдля фотоаппарата и вспышки

Falcon Eyes PCB-150 держательдля фотоаппарата и вспышки

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8393

Falcon Eyes PCB-150 - держатель металлический для фотоаппарата и выносного крепления дополнительного оборудовния.

Длина держателя 150 мм. Крепления по резьбу 1/4", есть адаптер под «башмак».

Описание

Металлический консольный кронштейн Falcon Eyes PCB-150 сделан для выносного крепления дополнительного оборудования. На него можно установить оборудование такое как вспышки, накамерные осветители или микрофоны.

Посадочные винты представляют собой переходник, имеют внутреннюю и внешнюю резьбу типа винт-гайка с резьбой 1/4". В комплект входит съемный адаптер с разъемом «башмак».

Держатель может быть устанавлен на стойки, штативы и другие держатели, имеющие стандартный винт с резьбой 1/4".

  • Длина кронштейна: 150 мм.
  • Посадочное крепление: резьба 1/4" х 2.
  • Крепление: винт 1/4" х 2, адаптер под «башмак».
  • Материал: алюминиевый сплав, ABS пластик.
  • Размер упаковки: 160х35х25 мм.
  • Вес без упаковки: 55 г.

Комплектация

  • Falcon Eyes PCB-150 держательдля фотоаппарата и вспышки - 1 шт.

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