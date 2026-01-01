Godox S120T софтбокс-зонт быстроскладной

Описание

Быстроскладной софтбокс-зонт Godox S120T (120 см)

Godox S120T — это профессиональный быстроскладной октобокс, который раскрывается по принципу зонта, что делает его невероятно удобным для выездной и студийной работы. Диаметр модификатора составляет 120 см, а глубина — 49,3 см. Он оснащен байонетом Bowens, что обеспечивает совместимость с широким спектром студийных вспышек, моноблоков и светодиодных осветителей.

Основные характеристики

Тип: Быстроскладной октобокс (система зонта).

Быстроскладной октобокс (система зонта). Диаметр: 120 см.

120 см. Глубина: 49,3 см.

49,3 см. Байонет: Bowens.

Bowens. Внутренняя поверхность: Серебристая (для высокой светоотдачи).

Серебристая (для высокой светоотдачи). Рассеиватели: Два съемных диффузора (внутренний и передний) для контроля мягкости света.

Два съемных диффузора (внутренний и передний) для контроля мягкости света. Длина в сложенном виде: 78 см.

78 см. Вес: 1,384 кг.

Для чего используется

Этот софтбокс является универсальным инструментом для создания мягкого, объемного света. Он идеально подходит для:

Портретной и фэшн-съемки: Октабокс создает красивые круглые блики в глазах модели и обеспечивает обволакивающий свет.

Октабокс создает красивые круглые блики в глазах модели и обеспечивает обволакивающий свет. Студийной и выездной работы: Быстрая сборка и компактные размеры в сложенном виде делают его удобным для транспортировки.

Быстрая сборка и компактные размеры в сложенном виде делают его удобным для транспортировки. Предметной съемки: Обеспечивает мягкое, рассеянное освещение для небольших и средних объектов.

Особенности и преимущества