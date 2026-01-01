Godox S120T софтбокс-зонт быстроскладной

Быстроскладной софтбокс-зонт Godox S120T (120 см)
Godox S120T — это профессиональный быстроскладной октобокс, который раскрывается по принципу зонта, что делает его невероятно удобным для выездной и студийной работы. Диаметр модификатора составляет 120 см, а глубина — 49,3 см. Он оснащен байонетом Bowens, что обеспечивает совместимость с широким спектром студийных вспышек, моноблоков и светодиодных осветителей.
Основные характеристики
- Тип: Быстроскладной октобокс (система зонта).
- Диаметр: 120 см.
- Глубина: 49,3 см.
- Байонет: Bowens.
- Внутренняя поверхность: Серебристая (для высокой светоотдачи).
- Рассеиватели: Два съемных диффузора (внутренний и передний) для контроля мягкости света.
- Длина в сложенном виде: 78 см.
- Вес: 1,384 кг.
Для чего используется
Этот софтбокс является универсальным инструментом для создания мягкого, объемного света. Он идеально подходит для:
- Портретной и фэшн-съемки: Октабокс создает красивые круглые блики в глазах модели и обеспечивает обволакивающий свет.
- Студийной и выездной работы: Быстрая сборка и компактные размеры в сложенном виде делают его удобным для транспортировки.
- Предметной съемки: Обеспечивает мягкое, рассеянное освещение для небольших и средних объектов.
Особенности и преимущества
- Мгновенная сборка: Раскрывается как зонт, что экономит время на установке.
- Гибкость освещения: Два рассеивателя позволяют регулировать жесткость света в зависимости от задачи.
- Компактность: В сложенном виде занимает мало места, удобен для хранения.
- Высокая светоотдача: Серебристая внутренняя поверхность эффективно отражает свет.