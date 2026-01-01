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-10 %
Godox S120T софтбокс-зонт быстроскладной
Godox S120T софтбокс-зонт быстроскладной
Godox S120T софтбокс-зонт быстроскладной
Godox S120T софтбокс-зонт быстроскладной
Godox S120T софтбокс-зонт быстроскладной
Godox S120T софтбокс-зонт быстроскладной
Godox S120T софтбокс-зонт быстроскладной
Godox S120T софтбокс-зонт быстроскладной

Godox S120T софтбокс-зонт быстроскладной

Godox
Артикул: OLE-3249

Быстроскладной октобокс диаметром 120 см и глубиной 49,3 см раскрывается по принципу зонта. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.

Описание

Быстроскладной софтбокс-зонт Godox S120T (120 см)

Godox S120T — это профессиональный быстроскладной октобокс, который раскрывается по принципу зонта, что делает его невероятно удобным для выездной и студийной работы. Диаметр модификатора составляет 120 см, а глубина — 49,3 см. Он оснащен байонетом Bowens, что обеспечивает совместимость с широким спектром студийных вспышек, моноблоков и светодиодных осветителей.

Основные характеристики

  • Тип: Быстроскладной октобокс (система зонта).
  • Диаметр: 120 см.
  • Глубина: 49,3 см.
  • Байонет: Bowens.
  • Внутренняя поверхность: Серебристая (для высокой светоотдачи).
  • Рассеиватели: Два съемных диффузора (внутренний и передний) для контроля мягкости света.
  • Длина в сложенном виде: 78 см.
  • Вес: 1,384 кг.

Для чего используется

Этот софтбокс является универсальным инструментом для создания мягкого, объемного света. Он идеально подходит для:

  • Портретной и фэшн-съемки: Октабокс создает красивые круглые блики в глазах модели и обеспечивает обволакивающий свет.
  • Студийной и выездной работы: Быстрая сборка и компактные размеры в сложенном виде делают его удобным для транспортировки.
  • Предметной съемки: Обеспечивает мягкое, рассеянное освещение для небольших и средних объектов.

Особенности и преимущества

  • Мгновенная сборка: Раскрывается как зонт, что экономит время на установке.
  • Гибкость освещения: Два рассеивателя позволяют регулировать жесткость света в зависимости от задачи.
  • Компактность: В сложенном виде занимает мало места, удобен для хранения.
  • Высокая светоотдача: Серебристая внутренняя поверхность эффективно отражает свет.

Комплектация

  • Софтбокс Godox S120T — 1 шт.
  • Внутренний рассеиватель — 1 шт.
  • Передний рассеиватель — 1 шт.
  • Сумка для хранения и переноски — 1 шт.

Внимание: металлический отражатель Godox S65T-P приобретается отдельно

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