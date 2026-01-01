Fotokvant STM-01+KPP-21 KIT крепление настольное для монитора

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant STM-01+KPP-21 KIT крепление настрольное для монитора. Состоит из 2-ух частей Fotokvant KPP-21 крепление настольное со струбциной и Fotokvant STM-01 крепление для ТВ монитора на KPP-21. Подходит для большинства выпущенных моделей жк-tv и компьютерных мониторов. Произведен из алюминия и имеет приятное матовое покрытие.
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