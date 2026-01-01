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Fotokvant STM-01+KPP-21 KIT крепление настольное для монитора
Fotokvant STM-01+KPP-21 KIT крепление настольное для монитора
Fotokvant STM-01+KPP-21 KIT крепление настольное для монитора
Fotokvant STM-01+KPP-21 KIT крепление настольное для монитора
Fotokvant STM-01+KPP-21 KIT крепление настольное для монитора
Fotokvant STM-01+KPP-21 KIT крепление настольное для монитора

Fotokvant STM-01+KPP-21 KIT крепление настольное для монитора

Fotokvant
Артикул: MTG-2210

Fotokvant STM-01+KPP-21 KIT крепление настрольное для монитора. Состоит из 2-ух частей Fotokvant KPP-21 крепление настольное со струбциной и Fotokvant STM-01 крепление для ТВ монитора на KPP-21. Подходит для большинства выпущенных моделей жк-tv и компьютерных мониторов. Произведен из алюминия и имеет приятное матовое покрытие.  

Описание

Fotokvant STM-01+KPP-21 KIT крепление настольное для монитора

Комплектация

  • Fotokvant KPP-21 крепление настольное со струбциной
  • Fotokvant STM-01 крепление для ТВ монитора на KPP-21

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