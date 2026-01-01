images
images
images
images
images
images
images
images
images
Fotokvant Notobook KIT-3928W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3928W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Fotokvant Notobook KIT-3928W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Fotokvant
Артикул: DAN-3361

Комплект Fotokvant Notobook KIT-3928W - столик для планшета или ноутбука со штативом с видеоголовой.

Металлический столик для планшета или ноутбука с возможностью установки на стойку стандартным креплением 1/4 или 3/8 дюйма, проложен поролоном. Размер - 39х28 см. Поставляется в комплекте с трехсекционным штативом с несъемной видеоголовой и максимальной рабочей высотой 167 см, максимальной нагрузкой - 3 кг.

Описание

Для удержания ноутбука или планшета столик снабжен резинкой. Поставляется с винтом-переходником.

Штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована и крюк для подвеса груза. Штатив комплектуется быстросъемной площадкой.

В комплекте предусмотрен удобный чехол для хранения и переноски.

Характеристики:

  • тип головки - видео
  • рабочая высота - 167 см
  • в сложенном состоянии - 66 см
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • вес - 1,6 кг

Комплектация

  • Штатив.
  • Чехол.
  • Столик.
  • Винт-переходник.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-5 %
MingXing (38010) 5 in 1 Reflector (SS/S/W/B/T) отражатель 80 см (32&quot;)
Арт. NVF-6658
MingXing (38010) 5 in 1 Reflector (SS/S/W/B/T) отражатель 80 см (32")
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 21 ч

MingXing 5 in 1 Reflector (SS/S/W/B/T) – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер, см – 80.

-5 %1 650 ₽
1 560 ₽
В корзину
Хит
Phottix 86497 светоотражатель 5 в 1 круглый 107 см 42&quot; с рукоятками
Phottix 86497 светоотражатель 5 в 1 круглый 107 см 42&quot; с рукоятками
Phottix 86497 светоотражатель 5 в 1 круглый 107 см 42&quot; с рукоятками
Арт. OLE-0305
Phottix 86497 светоотражатель 5 в 1 круглый 107 см 42" с рукоятками
Наличие
в наличии 4-10 шт

Phottix (86497) – портативный и легкий отражатель имеет 5 поверхностей разных цветов: золотую, серебряную, черную, белую (на просвет белая – полупрозрачная).

Модель оснащена рукоятками для удобного удерживания, может использоваться в студии и на улице. Идеально подходит для фотографирования портретов, натюрмортов и т.п. Возможно использование со всеми источниками света, включая дневной свет, вспышку и т.д. Комплектуется чехлом для хранения и транспортировки.

3 090 ₽
В корзину
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
Арт. DAN-2922
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
Наличие
более 10 шт

Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.

6 820 ₽
В корзину
-10 %
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Арт. NVF-9572
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 21 ч

Godox AD-AC - источник питания моноблока Witstro AD600.

Сетевой адаптер питания для вспышек серии Godox AD600, в том числе AD600B/BM, для работы от сети переменного тока 220V.

-10 %9 590 ₽
8 630 ₽
В корзину

Видео

Кен Домон: фотокорр с изящным стилем
Кен Домон: фотокорр с изящным стилем
Foldable Soft Box for Portable Flash
Foldable Soft Box for Portable Flash
Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Уильям Кляйн - один из лучших уличных и фэшн-фотографов ХХ века
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.