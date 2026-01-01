Fotokvant Notobook KIT-3928W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Арт. NVF-6658

до конца распродажи 5 дн, 21 ч

MingXing 5 in 1 Reflector (SS/S/W/B/T) – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Отражатель комплектуется чехлом. Размер, см – 80.