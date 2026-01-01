Fotokvant Notobook KIT-3928W столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Для удержания ноутбука или планшета столик снабжен резинкой. Поставляется с винтом-переходником.
Штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована и крюк для подвеса груза. Штатив комплектуется быстросъемной площадкой.
В комплекте предусмотрен удобный чехол для хранения и переноски.
Характеристики:
- тип головки - видео
- рабочая высота - 167 см
- в сложенном состоянии - 66 см
- максимальная нагрузка - 3 кг
- вес - 1,6 кг