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Fotokvant Notobook KIT-3324Q столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324Q столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324Q столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324Q столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324Q столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324Q столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324Q столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324Q столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324Q столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом
Fotokvant Notobook KIT-3324Q столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Fotokvant Notobook KIT-3324Q столик для планшета или ноутбука в комплекте с видеоштативом

Fotokvant
Артикул: DAN-3359

Комплект Fotokvant Notobook KIT-3324Q - столик для планшета или ноутбука со штативом с видеоголовой.

Металлический столик для планшета или ноутбука с возможностью установки на стойку стандартным креплением 1/4 или 3/8 дюйма, проложен поролоном. Размер - 33х24 см. Поставляется в комплекте с трехсекционным штативом с видеоголовой и максимальной рабочей высотой 131 см, максимальной нагрузкой - 5 кг.

Описание

Для удержания ноутбука или планшета столик снабжен резинкой. Поставляется с винтом-переходником.

Трехсекционный штатив QZSD Q108 имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из анодированного алюминия. Штатив также имеет надежные регулируемые резиновые ножки и компактную видеоголову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. 

Центральная колонна может переворачиватся для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Минимальная высота съемки 42 см. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,09 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,31 метра, а длина в собранном состоянии - всего 50 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - видео
  • рабочая высота - 131 см
  • в сложенном состоянии - 50 см
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • вес - 1,09 кг

Комплектация

  • Штатив QZSD Q108.
  • Чехол.
  • Столик.
  • Винт-переходник.

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