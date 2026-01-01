Fotokvant CSK-01 крепление для хранения C-Stand

Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Крепление Fotokvant CSK-01 для си-стендов.
Крепление-держатель для стоек C-Stand. Крепится к стене. Оптимизирует пространство в фотостудии, так как позволяет компактно хранить несколько стоек.
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Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.
Телесуфлер Fotokvant VTP-05. Телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле. Подходит для смартфонов всех размеров и планшетов с максимальной шириной до 20 см. Может использоваться с цифровыми камерами.