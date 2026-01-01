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Fotokvant CSK-01 крепление для хранения C-Stand
Fotokvant CSK-01 крепление для хранения C-Stand
Fotokvant CSK-01 крепление для хранения C-Stand

Fotokvant CSK-01 крепление для хранения C-Stand

Fotokvant
Артикул: DAN-7889

Крепление Fotokvant CSK-01 для си-стендов.

Крепление-держатель для стоек C-Stand. Крепится к стене. Оптимизирует пространство в фотостудии, так как позволяет компактно хранить несколько стоек.

Описание

Fotokvant CSK-01 крепление для хранения C-Stand

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