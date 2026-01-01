Raylab RAC-CL25 metal держатель-переходник 8/16/19/25 мм

Grifon MBH-700 – пластина с адаптером.
Кронштейн дает возможность прикрепить различное студийное оборудование к потолку и стенам. Втулка имеет внутреннюю резьбу 1/4 дюйма. Вес - 0,25 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RAC-CL25 metal – металлический держатель-переходник для крепления штанги на штангу. Используется для установки штанги с диаметром, мм – 8/16/19/25.
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Grifon MBH-700 – пластина с адаптером.
Кронштейн дает возможность прикрепить различное студийное оборудование к потолку и стенам. Втулка имеет внутреннюю резьбу 1/4 дюйма. Вес - 0,25 кг.
Falcon Eyes L – металлический кронштейн с переходником, с помощью которого фотограф может использовать насадки для студийных вспышек с байонетом Bowens с накамерными вспышками. Вес - 0,5 кг.
Grifon CLD-35 – металлический двойной зажим. Используется для монтажа различного студийного оборудования диаметром от 10 до 35 мм перпендикулярно друг к другу. Вес - 0,4 кг.