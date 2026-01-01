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Raylab RAC-CL25 metal держатель-переходник 8/16/19/25 мм

Raylab RAC-CL25 metal держатель-переходник 8/16/19/25 мм

Raylab
Артикул: FTR-226

Raylab RAC-CL25 metal – металлический держатель-переходник для крепления штанги на штангу. Используется для установки штанги с диаметром, мм – 8/16/19/25. 

Описание

Raylab RAC-CL25 metal держатель-переходник 8/16/19/25 мм

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