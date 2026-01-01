Falcon Eyes NMBG-48M (15121) штанга гибкая

Арт. DAN-2748

Софтбокс 60х90 с керамическими патронами для пяти ламп Е27 мощностью до 100 Вт

Прибор предназначен для использования с люминесцентными или светодиодными лампами Фотоквант. Устанавливается на стандартную стойку. Обращаем ваше внимание, что стойка в комплект не входит, ее следует приобрести отдельно. Вес - 1,75 кг.

