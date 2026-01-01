Falcon Eyes NMBG-48M (15121) штанга гибкая

Grifon SN-202 – специальная насадка с узкой носовой частью диаметром 6 см. Длина насадки – 23 см. Материал изготовления – алюминий. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии.
Байонет Bowens.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes NMBG-48M (15121) – металлический гибкий держатель длиной 55 см, диаметр штанги 17 мм. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. На одном конце головка диаметром 5/8" с резьбой 3/8", на другом — головка 5/8" с резьбой 1/4". Вес штанги 0,55 кг.
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Grifon SN-202 – специальная насадка с узкой носовой частью диаметром 6 см. Длина насадки – 23 см. Материал изготовления – алюминий. Рекомендуется для достижения различных эффектов в творческой фотографии.
Байонет Bowens.
Fotokvant GRID18-40 – соты с ячейкой 5х5 мм для стандартного рефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Материал изготовления - алюминий. Диаметр, мм – 180.
Софтбокс 60х90 с керамическими патронами для пяти ламп Е27 мощностью до 100 Вт
Прибор предназначен для использования с люминесцентными или светодиодными лампами Фотоквант. Устанавливается на стандартную стойку. Обращаем ваше внимание, что стойка в комплект не входит, ее следует приобрести отдельно. Вес - 1,75 кг.
Студийная клипса Fotokvant CL-C36 с адаптером 16 мм.
Клипса с адаптером, предназначена для крепления фона к штанге или легких студийных приборов на любые поверхности. Изготовлена из металла и имеет демпферные накладки на зажимных губках.
Falcon Eyes CL-35M - струбцина-зажим с адаптером.
Зажим для студийного оборудования. Вес - 250 грамм.
Falcon Eyes CL-22 – универсальный зажим для крепления на плоские и цилиндрические поверхности студийного оборудования.
Обеспечивает необходимую прочность закрепления. Зажим также может быть использован для фиксации системы крепления фонов B-3W или B-4W на трубы или автополы. Вес - 0,6 кг.