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-10 %
Falcon Eyes NMBG-48M (15121) штанга гибкая

Falcon Eyes NMBG-48M (15121) штанга гибкая

Falcon Eyes
Артикул: NVF-2658

Falcon Eyes NMBG-48M (15121) – металлический гибкий держатель длиной 55 см, диаметр штанги 17 мм. Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. На одном конце головка диаметром 5/8" с резьбой 3/8", на другом — головка 5/8" с резьбой 1/4". Вес штанги 0,55 кг.

Описание

Falcon Eyes NMBG-48M (15121) штанга гибкая

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